講好各睡單人床 大陸男大生半夜越界摸乳、猥褻下體

2019-07-04 07:54 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



來台就讀大學的大陸生「阿倫」（化名）今年初約女子「小芬」（化名）看電影後，已逾宿舍管制時間，帶她投宿飯店，兩人願分睡單人床，但他忍不住摸被害人的胸部及下體，她咬傷他手指才罷手，經被害人報警，台中地院以雙方達成和解，依強制猥褻罪將他判刑6月，得易科罰金。

法官審酌，「阿倫」為滿足自身慾念，違反「小芬」意願而對她猥褻行為，侵害她身體自主權，造成她身心傷害，但犯後已與被害人達成和解，行為實不可取，惟念被告於偵查及本院審理時均坦承犯行，堪認有悔意，犯罪所生危害已有所減輕，予以輕判。

判決書指出，「阿倫」1月11日晚間，與「小芬」相約看電影後，已逾宿舍管制時間，他遂於翌日凌晨，至中市某飯店投宿，他對她存有好感，遂央求「小芬」陪伴，她允諾。 「阿倫」認有機可乘，在房間內，兩人原分睡2張單人床，他突至她床上從後抱住「小芬」，並向她表達愛慕之意及想要抱著她睡覺遭拒後，未久她起身整理並至桌旁收拾書包欲返家時。

「阿倫」又至她後方，從背後抱住她，強行將她推倒壓在床上，親吻她臉頰、嘴唇，她見狀，出手推開他，並表示「你要尊重我，不要這麼做」，他不顧她的反對，徒手伸進她內衣摸其左乳，並徒手伸進她內褲撫摸她下體，後要求她將其外褲脫掉。