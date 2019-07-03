開心準備床戰3P 竹科工程師險遭仙人跳

2019-07-03 20:31 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



林姓男子與高姓女子結婚後遊手好閒，他們在網路PO文想找人3P，以高女當誘餌，實際上卻設局仙人跳，一名蔡姓竹科工程師信以為真，洗香香準備和高女及姊妹淘來場激烈床戰，沒想到上門的，卻是錄影、索討遮羞費的林男，蔡男憤怒報警；新竹地院審理終結，法官原判高女拘役50日，考量她坦承犯行且賠款給蔡男，雙方達成和解，才獲判緩刑。

經查，2017年4月，蔡男在交友網站上看到高女「想嘗試3P」的PO文，因此毛遂自薦報名，想與高女和姊妹淘3P，雙方相約到市區一間飯店，高女則被充當馬伕的林男載去現場，一進房間高女就先和蔡男收取2萬5000元費用，並趁蔡男洗澡時通知林男房號。

蔡男洗好澡聽到有人敲門，以為是高女的姊妹淘，開門一看才發現是林男，對方以「搞我老婆」為由，強硬要求蔡男付遮羞費，蔡男立刻報警，警方到場林、高兩人已經落跑，不過仍調閱監視器，將高女傳喚到案，林男則未到案。

法官認，高女與林男以妨害家庭為由向蔡男要脅付款未遂，已犯詐欺取財未遂罪，考量她坦承犯行，除賠給蔡男2萬5千元，也寫下道歉書，加上高女有悔意，是被動配合林男，審酌依詐欺取財未遂罪判拘役50日，緩刑2年，期間交付保護管束，須接受法治教育2場。