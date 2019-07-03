高雄爆集團吸金近百億 投資無回遭檢調搜索

2019-07-03 20:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄「五互集團」爆出不法吸金疑雲！調查局高市調處獲報，五互集團疑以生前契約等產品吸引投資，期滿可獲取利息或消費券，疑違法收受存款；檢調今天動員上百人搜索30幾個據點，帶回陳姓女董事長等數10人，初步懷疑吸金達90幾億元，全案朝違反銀行法偵辦，相關被告及證人預計今晚移送雄檢訊問。

據了解，五互集團2007年就遭控招攬投資生前契約，以多層次傳銷詐財，並用不實廣告招募員工來推銷，台南地檢署指揮偵辦並起訴，但法院審理認為詐財事證不足，陳姓董事長僅依犯公司法、商會法判刑，得易科罰金定讞。

高雄市調處接獲情資指出，五互集團近年仍持續推出「生前契約」、「消費型契約」招募投資，以3年、6年不等為1期，期間每3個月、半年或1年可獲取約4％利息或等值消費券，集團藉此收受大量存款，持續轉投資壯大，跨足健康、管理顧問、飯店、觀光旅遊。

不過近來傳出有投資者領不到利息出面檢舉，雄檢今天指揮高市調處等單位，清晨出動超過30組、上百名調查官，前往設於高雄前金區七賢路上的五互集團總部，另同步至北、中、南五互旗下子公司搜索。