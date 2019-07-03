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高雄爆集團吸金近百億 投資無回遭檢調搜索

2019-07-03 20:07聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄「五互集團」爆出不法吸金疑雲！調查局高市調處獲報，五互集團疑以生前契約等產品吸引投資，期滿可獲取利息或消費券，疑違法收受存款；檢調今天動員上百人搜索30幾個據點，帶回陳姓女董事長等數10人，初步懷疑吸金達90幾億元，全案朝違反銀行法偵辦，相關被告及證人預計今晚移送雄檢訊問。

據了解，五互集團2007年就遭控招攬投資生前契約，以多層次傳銷詐財，並用不實廣告招募員工來推銷，台南地檢署指揮偵辦並起訴，但法院審理認為詐財事證不足，陳姓董事長僅依犯公司法、商會法判刑，得易科罰金定讞。

高雄市調處接獲情資指出，五互集團近年仍持續推出「生前契約」、「消費型契約」招募投資，以3年、6年不等為1期，期間每3個月、半年或1年可獲取約4％利息或等值消費券，集團藉此收受大量存款，持續轉投資壯大，跨足健康、管理顧問、飯店、觀光旅遊。

不過近來傳出有投資者領不到利息出面檢舉，雄檢今天指揮高市調處等單位，清晨出動超過30組、上百名調查官，前往設於高雄前金區七賢路上的五互集團總部，另同步至北、中、南五互旗下子公司搜索。

檢調查扣包括帳冊、獎金分配、投資人名冊等資料，帶回陳姓女董、公司相關幹部人員10幾人，目前都還進行偵詢，預計最快今晚會送往雄檢複訊，檢調初步懷疑，五互集團疑不法吸金恐高達90幾億元，將深入追查受害人並釐清相關吸金手段。

五互集團在高雄有不少明顯看板。記者林伯驊／攝影
五互集團在高雄有不少明顯看板。記者林伯驊／攝影
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雄檢指揮高市調處等上百調查官，前往五互集團位於前金區總部搜索。記者林伯驊／攝影
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五互集團跨足不少產業。記者林伯驊／攝影
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