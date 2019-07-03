獨／美腿控侵入校園 公用電腦看A圖還「上下套弄」

2019-07-03 20:04 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



熱愛黑絲襪的美腿控侵入大學圖書館！網路知名論壇Ｄcard近日出現貼文，一名自稱就讀清大的女網友日前在圖書館公用電腦區列印文件，發現一旁的陌生男子坐在電腦前硬裝成「查資料」，該男見四下無人，竟悄悄打開穿黑絲襪、露出私處的Ａ字美腿情色照，隨後將手伸進褲檔內「上下套弄」，十分陶醉，女大生覺得實在噁心，貼文供網友品評。

法界人士指出，圖書館公用電腦區屬開放式公共空間，該男的行為客觀上足以刺激或滿足性慾，並引起他人感到羞恥或厭惡，因此有涉犯刑法「公然猥褻罪」。另外，該男除了自己手淫，還因此影響他人感到不悅、侮辱，可能還會觸犯性騷擾防治法。

「到現在情緒還難以平復」女大生說，本周一晚間她在圖書館公用電腦區使用列印服務，發現一名陌生男子正用眼角餘光打量她，似乎在防備些什麼，直到圖書館閉館音樂響起，她要離開前撇了該難一眼，竟發現令人作噁的一幕。

女大生指出，她遠遠瞧見男子的電腦螢幕中，竟有一雙穿著黑絲襪的腿，角度是從中間往胯下拍，且私處的畫面占了螢幕一半，噁心的是，該名男子竟將這張情色圖放大到最大，隨後將右手從滑鼠移到褲子內「用力抽動」，身體還隨節奏搖擺。

女大生羞愧地說，因為該男穿了一見籃球褲，導致褲子隆起的樣貌大概在5公尺遠也看得出來。實際看到在公共區域自慰的男生，實在非常驚恐，到底是她太保守，還是這世界的價值觀已崩壞，希望在也別讓該男進來圖書館，危害別人。

這則ＰＯ貼文同一時間也被轉至臉書社團「靠北清大」，除引發網友熱議，連清大圖書館也上線回文，說明處置作為，指出「目前已經了解該男身分，確認違反圖書館公用電腦使用規範，會依圖書館違規行為處理要點進行違規記點。此外，也會加強巡查公用電腦使用狀況。」