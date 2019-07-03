颱風橫掃全台 北市府技工值班卻在辦公室強吻女同事

2019-07-03 19:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



梅姬颱風3年前襲台，造成死傷慘重，而台北市政府工務局公園路燈工程管理處謝姓技工卻在值勤時，強吻女同事的脖子和鼻子，被依性騷擾罪判拘役80日，得易科罰金；民事部分，台北地方法院判謝應賠償女同事35萬餘元，仍可上訴。

2016年9月27日梅姬颱風侵台，全台灣災情嚴重，一度停電戶數高達364萬多戶，停水有29萬多戶，而當時台北市長柯文哲也說，「預計這次颱風將會對北市傷害最大」。

擔任公園路燈管理處技工的謝男在颱風登陸的當晚7點至隔天凌晨2點值班，和女同事一同在某管理所執勤，未料他同年月28日凌晨2點左右，走到女同事座位旁，彎下腰想突襲親吻女同事的嘴，女同事急忙推開他，但他仍親女同事的鼻子。

事隔5個小時，謝男二度走到女同事身旁，先將女方座椅轉向自己，再跨坐於女同事的大腿上，再度強吻女同事的脖子。女同事事後報案，謝男被依為性騷擾防治法起訴。

法院審理時，謝男否認犯行，供稱他當時不在辦公室，且他雖然有推女同事的椅子但沒有坐在大腿上，也沒有親女同事的脖子。但女方作證表示，當天只有她和謝男在辦公室，謝要親她的嘴，她反抗，被親到鼻子，第2次她在看天災合約時，謝又走向她，「把我椅子轉過去，跨坐在我身上」，當時，她閉起眼推他，「又感覺被親到脖子」。