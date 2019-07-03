王令麟無罪理由曝光！力華票券前董事判刑確定

2019-07-03 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



東森集團總裁王令麟涉東森國際公司內線交易案，高院更二審去年判無罪，最高法院今天駁回檢察官上訴，全案確定。另外，本案審理範圍包括力華票券案，其中力華票券前董事徐政雄判刑1年9月、前副總經理翁武夫判刑2年，緩刑4年、前總經理陳義里3年6月徒刑、前業務部經理吳國楨判刑1年8月定讞。

王令麟13年前被控買進東森國際公司股分，待東森國際公司公布出售持有的18.11%東森媒體股權、交易總金額達52億3000萬元的重大消息後，他出脫手中持股獲利2000多萬元，一審判他無罪，二審和更一審改判刑3年4月徒刑；但高院更二審去年8月再度判王令麟無罪，王維持兩次無罪，依照刑事妥速審判法規定，除非判決所適用的法令牴觸憲法、違背司法院解釋、違背判例，否則檢察官難以上訴。

最高法院指出，檢方以更二審判決違背最高法院31年上字1312號判例為由提起上訴，但該判例是闡述法院對證據證明力應如何判斷、犯罪事實如何認定，是法院調查、取捨證據和認定事實職權行使應依循的一般性原則，和速審法的規定不符，認為檢方上訴違背法律上之程式，故駁回上訴。

另外，力華票券案部分，更二審判黃鳴棟2年10月、陳義里3年6月、徐政雄1年9月、翁武夫2年，緩刑4年、吳國楨判刑1年8月。其中，黃鳴棟未提上訴，更二審判決確定，其餘4人上訴三審。