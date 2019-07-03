幹部涉貪！鴻海興訟討3年千萬薪資 法院判准

2019-07-03 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



鴻海集團旗下子公司「富泰華」前協理翁世芳，被鴻海指控赴陸工作期間以公司技術和資訊向業者收取「好處費」，導致公司蒙受巨大損失，應依兩造簽屬的「誠信廉潔暨智慧財產權約定書」規定，賠償公司損失1千萬元，但他質疑約定書的真實性和正當性拒賠，雙方最後對簿公堂；新北地院審理後，認為鴻海求償有理，最後判翁男須如數賠償。全案可上訴。

判決指出，翁世芳被鴻海派駐大陸深圳地區工作，擔任富泰華產品開發部門協理，負責新產品的研發和測試等業務。任職期間，他以優先洩漏富泰華公司打樣規格參數、派工程師幫忙解決相關技術問題、篡改驗收結果、以及建議或指示公司以高於市場價格收購產品等條件，向下游廠商收取「好處費」，涉犯大陸地區非國家工作人員受賄罪，被深圳中級人民法院判刑8年，併沒收個人財產10萬元。

鴻海興訟主張，翁男行為導致公司溢付價款人民幣2799萬餘元，且依「誠信廉潔暨智慧財產權約定書」規定，其應歸還在公司最後3年所領取實際報酬台幣1443萬餘元，可求償的款項早已超過1千萬元，但考量曾經合作之情，只有求償1千萬元。

審理時，翁男反駁指控，指鴻海拿出的約定書是影本，質疑其真實性與證據效力。他還主張鴻海對於約定書的文義解釋有誤解，依通知求償時間往前推算3年，他並未從領取對方任何報酬，認為對方能請求的金額是0元。

對於溢付價金部分，翁男辯稱鴻海自承「自己部門是幫美國蘋果公司代買、代購蘋果手機生產所需的設備和載、治具。採購價格和數量游蘋果公司和銷售廠商定，自己部門只是負責下單和支付貨款」，主張既然價格及數量均非他可置喙，那麼他的行為和溢付價金顯不存在相當因果關係。