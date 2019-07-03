東森內線交易案纏訟12年 王令麟獲判無罪確定

2019-07-03 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



東森集團總裁王令麟13年前被控買進東森國際公司股分，待東森國際公司公布出售持有的18.11%東森媒體股權、交易總金額達52億3000萬元的重大消息後，他出脫手中持股獲利2000多萬元，一審判他無罪，更一審認定他犯內線交易罪，改判刑3年4月徒刑，沒收犯罪所得；更二審去年8月再度判王令麟無罪，最高法院今天駁回檢察官上訴，王令麟無罪確定。

檢方起訴指出，王令麟透過實質掌控的各公司實質持有東森媒體公司53%股權。美商CarlyleGroup（凱雷集團）有意入主東森媒體公司，2006年2月間指派執行董事唐子明與王令麟洽談，承諾凱雷集團將以每股32.5元的價格收購東森媒體股權，並在3月9日提出意向書，王令麟因參與和凱雷集團的協議或簽約，得知東森國際將出售所持有東森媒體股份給凱雷集團的重大訊息，屬修正前證券交易法第157條之1第1項第1款、第3款所規範「內線交易」禁止對象。

檢方指控，王令麟為圖私人不法利益，在3月13日至7月6日間，以森暉旅行社、東森購物及東森得易購公司所設證券帳戶，分別買進東森國際股份各1萬9674張、2萬632張和1741張，等到東森國際公司7月7日上午8點公布出售所持有的東森媒體股份、交易總金額52億3350萬元重大訊息，王自11月15日起，陸續出脫東森國際股票，總計獲利達2000多萬元，涉內線交易。