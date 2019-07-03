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陽明山虐童／懷孕後母心情差 狠心虐打、燙傷4歲小姊弟

2019-07-03 17:34聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

陽明山2016年發生虐童案，1名劉姓後母懷孕情緒不穩，持浴室長柄刷毆打年僅4歲、3歲的小姊弟，男童因頭部撞擊地面死亡，女童慘遭熱水浸泡式燙傷，士林地方法院今日依5個成年人故意對兒童傷害罪宣判，劉女應執行有期徒刑2年8月。

劉女和小姊弟生父劉男，租屋在陽明山上的平菁街一處偏僻的鐵皮屋，2人育有2名小孩，也照顧劉男和林姓前女友所生的一對小姊弟，劉女2016年懷了第三胎情緒不穩， 1、2月間，趁生父不在家，多次拿浴室長柄刷，接續毆打小姊弟，導致他們身體留有多數的新舊瘀傷。同年2月15日，男童死亡後，社工到家中關切，發現女童也遭毆打、燙傷。

判決指出，劉女坦承曾用長柄刷毆打女童，但她辯稱，沒有故意燙傷女童，女童前一晚睡覺拉肚子，身體沾粘糞便，情急之下要沖洗排泄物，但水龍頭忽冷忽熱，沒注意水溫燙傷女童。

生父證稱，有跟劉女說要教小孩可以，但打小孩不要那麼重，孩子傷口是條狀瘀青，家中只有長柄刷這條狀物，且已斷裂。劉女辯稱，懷孕情緒不穩，想訓練他們早日獨立，所以管教較嚴厲。

經醫院驗傷，女童有新舊不一的條狀鞭打傷，傷勢顏色有鮮紅、棕黃色，右手臂嚴重燙傷，全身三度燙傷共10％、二度燙傷共8 ％。 女童在偵查中證述，遭劉女用長柄刷毆打，弟弟也被打。

合議庭認為，若女童沾黏糞便，應大多在下半身，腰、臀部完全未被燙傷，受傷位置卻在右前臂、上臂、右腹部等部位。

台大醫院而邵保護醫療中心鑑定，女童右手臂三度燙傷，手腕、手肘有非常清楚的「受傷界線」和「斑馬紋（手肘內側有手肘彎曲時皮膚皺摺處因未受傷害而保留之正常皮膚）」，可見女童右手彎曲，遭強押進入高溫液體一段時間，產生浸泡式燙傷，不是遭熱水噴濺。

鑑定醫師也在法院證稱，女童身上有邊界性與斑馬紋，都是很典型虐待性燙傷的傷勢，腹部燙上應是掙扎或噴濺狀況產生的點狀燙傷水泡，水是由下方往上濺、再往下低落，而左手臂點狀、塊狀燙傷水泡就有可能是噴濺。

法官痛批，孕婦劉女喪失對幼童的疼愛之心，對非親生的小姊弟施暴。劉女和小姊弟生父育有2名幼子，具有養育幼童經驗、知識，受託照顧小姊弟，雖無血緣關係，應有同居之情，卻因懷孕情緒不佳，用長柄刷毆打小姊弟，導致他們渾身是傷，還故意用熱水燙女童，強押入高溫液體容器，造成二、三度燙傷，還未送醫接受治療。

合議庭認定，劉女傷害男童2 次、傷害女童3 次，依照成年人故意對兒童傷害罪判處分別判處有其徒刑8月至1年10月，應執行有期徒刑2年8月。全案可上訴。

劉女2016年2月在浴室打3歲男童，還抓男童的頭撞擊地面，導致男童左側前額受傷，顱內出血致神經性休克，經劉父送醫救治，仍不治身亡，劉女一審遭一成人傷害兒童、傷害致死罪判刑，應執行12年6月徒刑，目前仍在高院審理中。

劉姓男女3年前涉嫌虐童遭送辦。圖／本報資料照片
劉姓男女3年前涉嫌虐童遭送辦。圖／本報資料照片
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