老婦違規騎車墜溝身亡 親屬提國賠因「這裡由」勝訴

2019-07-03 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市林許姓老婦2016年初違規無照騎車從楠梓往大社方向，卻不慎摔車墜落排水溝，窒息身亡。林許姓老婦膝下4女悲痛萬分，稱該路段道路突然縮減，卻未見明確標誌，且路段盡頭緊鄰排水溝，公務單位也沒設置護欄，導致母親墜溝而死，請求國家賠償，4女各求償100萬元精神慰撫金。橋頭地方法院認為，縱然老婦無照須負較大肇禍責任，但事發路面與水溝高低落差達3公尺、形成缺口，仍有必要設護欄，判高雄市府養工處賠24萬元、34萬餘元不等。

判決指出，林許姓老婦當時被路人發現陳屍楠梓、大社交界路段排水溝內，員警據報到場時，老婦已明顯死亡，無法判定是否自摔；據悉，林許姓老婦家住高雄楠梓，習慣至大社吃早餐，該路段是她往返兩地必經之路。

老婦膝下4名女兒指控，老母親騎行道路縮減處時發生意外，認為交通局、工務局或養工處未善盡職守設置標誌、護欄，明顯怠忽職守、有過失，害她們承受喪母精神創痛，各求償100萬元精神慰撫金、及喪葬費用。

然而，交通局、工務局、養工處3單位不認過失責任。交通部辯稱，該路段已劃設槽化線，也有路面邊線引導行車方向，還有不等標誌，足以讓用路人識別；工務局、養工處則均稱，路側護欄以時速高於80公里為設置考量點，其他道路並無強制設置必要，以該路段來說，速限不超過80公里，老婦墜入的典寶溪水深也不足60公分，稱不上應設置護欄的危險地形。

交通局、工務局、養工處均稱，林許姓老婦親屬求償精神慰撫金金額過高。

經查，事發路段位在楠梓區、大社區交界處，屬於一般市區道路，道路限速不超過80公里時速，且未劃設分向限制線及機慢車優先道，不少機慢車駕駛為避免擦撞同向、對向來車，常會盡量靠邊行駛；然而，該原本寬約7.6公尺的道路路寬漸漸縮減，車道上劃設的白色槽化線已接近路面、排水溝接界處缺口，溝渠垂直穿越道路下方，確實有深達3公尺高低落差。

橋頭地方法院審理指出，交通局早在事故發生前就設置危險警示標誌、軟質分隔桿，並劃設槽化線，用來引導駕駛人，已善盡設置交通安全設施責任。但全案癥結點在於，該路段是否該設置護欄，法官認為，老婦人騎車跌倒，但連人帶車從路面跌落道路下方、窒息而死卻明顯與工務單位未設置護欄有相當因果關係。

法官指出，該段道路路寬縮減，駕駛人稍有不慎就可能不小心跌落排水溝，用路人甚至可能包括幼童、視障者或不甚瞭解交通標誌意義的用路人，卻未設置護欄，認定公共設施設置、管理確有欠缺，工務單位應負起責任。又經查，工務局所執掌的道路養護工程全由養工處獨立負責，負實質維護、管理業務責任，判賠死者家屬。