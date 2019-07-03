強盜犯牢裡蹲9年 甫出獄再犯遭起訴

2019-07-03 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



有竊盜、強盜前科的男子陳姓男子，2010年間因行搶北市老字號「光明珠寶銀樓店」遭依判刑9年定讞，出獄後隔月在路邊隨機搶奪小吃攤現金1萬元、偷後車廂內LV名牌包，直到在便利商店偷高粱遭店員制止，才被逮補。台北地檢署調查後，今依搶奪、傷害等罪將他起訴，並建請法院依累犯規定加重其刑。

檢警調查，2010年2月2日，陳冬祥持刀行搶本事延平北路上「光明珠寶銀樓店」，因此遭法院依強盜等罪，判應執行有期徒刑9年定讞，入監服刑直到今年2月1日縮刑執行完畢。

甫出獄，43歲的陳男，今年3月15日，見北市中山區林森北路一間小吃攤，闖入搶走現金1萬元，隨即逃逸無蹤。翌日，他再度出沒林森北路，見一名路邊臨時停車的黃姓駕駛沒鎖門，趁機打開後車門，取走放在後座的LV名牌包。

同日，他在萬華區一間便利商店，假意購買運動飲料舒跑，卻袋中夾帶一瓶高粱，未結帳即欲離開，店員不讓他走，他為脫逃竟打傷店員，店員趕緊報警，雙方扭打之下，所幸警方趕到現場逮人。

警方將他依現行犯移送地檢署，內勤檢察官以他有反覆實施之虞，且甫出獄居無定所，涉犯重罪足認有逃亡之虞為由，向法院聲押獲准。檢方調查後，認定他涉犯搶奪、強盜、傷害等罪，今依法起訴。

由於他屬於累犯，應加重其刑，但鑑於司法院大法官已認累犯不分情節一律加重規定違憲，檢察官請求法院在修法前，考量其犯案情節，裁量是否加重最輕本刑。