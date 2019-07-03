原來大法庭長這樣！ 終審法院新制度明天上路

2019-07-03 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



立法院去年三讀通過法院組織法、行政法院組織法部分條文修正案，經蔡英文總統今年初公布後，終審法院「大法庭」明天將正式上路，將舉行揭牌儀式。最高法院也將原有法庭進行整修，歷經半年完工，今天首次開放媒體拍攝。

過去民眾常批評法院判決「初一十五不一樣」、「一院各表」狀況，導致民眾對司法信賴度偏低；司法院參考德國二階審判制度，新增終審法院設置大法庭，避免法官裁判歧異，造成當事人權益受損，未來大法庭統一法律見解，具有憲法平等的意義；下級審也會有遵循方向，當事人感覺較為公平，且減少判決被撤銷、廢棄發回的時間。

立法院去年12月三讀通過相關法令條文修正案，蔡英文總統今年1月4日正式公布，並於明日施行。未來，最高法院各庭審理案件，或當事人認為法律見解足以影響裁判結果，也可具狀聲請審判庭向大法庭提案，經評議後認採為裁判基礎的法律見解，與之前判決的法律見解不一致時，就應將法律爭議提交大法庭裁定，以統一各庭間歧異的法律見解。