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2票之差 落選頭提當選無效之訴被駁回

2019-07-03 15:42聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

去年九合一選舉，嘉義縣朴子市第一選區「市民代表」應選5席，票數排序第4、5的「當選人」邱致諭、黃星亮分別為1235、1234票，「落選頭」吳心俊為1232票，經吳向法院提當選無效訴訟，法院今年4月重驗後黃、吳票數都修正為1235票、和邱致諭同票。嘉義地方法院勘驗爭議票後，今天判決黃星亮贏2票，當選有效。

吳心俊聽到記者轉述宣判結果坦然面對，他表示，當了6屆的代表，也該讓年輕人出來做做看，他剛好趁機休息。

吳心俊主張，去年多合一選舉與全國性公民投票同時舉行，選務繁雜、人員不足，導致整體選務作業時間長達10多個小時之久，於開票時天色已暗，選務人員疲憊，易使選務人員產生認定選票效力或計票錯誤的人為疏失，而生違誤，所以提起當選無效訴訟。

吳心俊得票數1232 票，黃星亮得票數為1234票，合議庭重新驗票有7張爭議票，經再次勘驗後，雙方同意編號002、005為吳心俊的有效票，編號003為黃星亮的有效票，編號004為無效票。

雙方對於編號001、006、007等3張選票有爭議，合議庭參考中選會的鑑定意見，認為編號001、006的選票，於號次3 、4 候選人共用空間有一圈印，但部分圈印加蓋於號次3 候選人欄格的格線，尚能辨別是圈選號次3 候選人（黃星亮）；至於編號007則屬號次4 候選人黃陳伯蓮的有效票，與雙方的得票數無關。

重新驗票後，吳心俊應為1235 票，黃星亮總得票數應為1237票，雙方總得票數都較原公告得票數增加3票，黃星亮的總得票數仍較吳心俊多，黃星亮當選有效。

嘉義縣朴子市第一選區市民代表「落選頭」吳心俊因2票之差落敗，吳去年提當選無效，嘉...
嘉義縣朴子市第一選區市民代表「落選頭」吳心俊因2票之差落敗，吳去年提當選無效，嘉義地方法院勘驗選票後駁回吳心俊的告訴。圖／本報資料照
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九合一選舉當選無效投票

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