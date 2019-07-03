讓超載灑水車上路釀死傷 法院認定員警有過失但免國賠

2019-07-03 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北市三峽分局員警前年4月處理車禍，發現灑水車的黃姓駕駛無照，車子也有超重情況，仍讓對方開車上路，結果在返回派出所途中又撞上停等紅燈的機車，造成騎乘機車的李姓母子1死1重傷慘劇；事故衍生國賠案件，新北地院審理認定員警有過失，但認為過失與車禍傷亡無相當因果關係，今天判家屬敗訴。

判決指出，三峽警方原本是處理灑水車與其他車輛的擦撞事故，員警發現黃姓駕駛沒有駕照，先將人車帶回派出所做筆錄，後來發現灑水車疑似超載，才又安排過磅，過程中，均讓黃自己開車。結果，黃在過完磅、開車返回派出所重作筆錄的途中，因剎車失靈撞上停等紅燈的機車，造成李婦當場慘死，其子也有骨盆骨折、膀胱破裂等重傷害。

黃姓駕駛一審被新北地院簡易庭依業務過失致死等罪判刑1年2月，上訴二、三審均被駁回；民事部分，黃和借他灑水車的邱姓男子、灑水車所屬公司今年4月也被新北地院判賠家屬375萬餘元，但家屬認為警方也應為過失負責，因此提國賠求償喪葬費和精神撫慰金共802萬餘元。

審理時，三峽警方提出道路交通事故處理辦法和道路交通處理規範做為依據，指「員警到現場蒐證調查交通事故無須第一時間查閱駕照，仍以處理交通事故為優先」，強調員警處置依法，並無過失。此外，警方也指傷亡事故是灑水車剎車系統失靈造成，與員警取締無因果關係，主張駁回家屬訴求。