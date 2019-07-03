科技工程師賣大魯閣偽幣 賺5萬 關2年半

2019-07-03 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



陳姓科技公司工程師2017年6月從大陸網站購買大量大魯閣打擊練習場代幣，再從拍賣網站販售給37名買家，共賺取5萬多元，大魯閣發現偽幣報警提告。士林地方法院依照加重詐欺取財罪等37罪，判處有期徒刑2年6月。

35歲熱愛運動的陳男，已在科技公司上班約10年，但由於薪水不高，竟貪小便宜，2017年6月，從大陸阿里巴巴網站尋找遊戲代幣廠商，詢問有無販賣大魯閣代幣，陳依照廠商要求寄出1枚大魯閣代幣，隨後再向廠商購買大量代幣。陳拿著網購的代幣到打擊場，發現「居然可以使用」，隨後共計購買1萬8千枚偽造代幣。

判決指出，大魯閣代幣每枚25元，陳用1枚4、5元價格買偽幣，2017年7月間，透過雅虎奇摩、蝦皮的拍賣帳號，以1枚16、17元價格，販售給多達37名買家，共計售出3490枚，詐取現金5萬8110元。

直到大魯閣發現疑似有仿冒品，在網站購買陳的850枚代幣，送驗確為假貨後隨即報警。保二總隊2017年10月持搜索票至陳家搜索，查扣1萬3289枚假代幣。

陳男在庭上辯稱，遭大陸賣家「誤導」以為是大魯閣代幣直銷商，只是想找最便宜賣家，沒有想到真偽，下單7萬枚，實際交貨只有1萬8千枚。他還供稱，只是貼資料在網站上，沒有花言巧語請他們買。

合議庭認為，陳在網站上寫「大魯閣打擊場代幣、1枚17元、熟客券一次換太多代幣、賠錢價、出清」等語，以及與買家對話紀錄，陳販售的價格，與網路價格接近，認定施以詐術使買家誤以為是真品，進而完成交易。