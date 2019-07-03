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通霄鎮長中巴載喪家被控賄選 苗栗地院判無罪

2019-07-03 14:42聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣通霄鎮長陳漢志去年選舉期間，免費提供服務，以中型巴士載運通霄地區喪家親友至台中、後龍火葬場，被檢方依賄選罪提起公訴，苗栗地方法院審理後，今天判決陳漢志和其他參與人員都無罪。

判決書指出，檢方提起公訴的意旨，認為陳漢志是107年地方公職人員選舉通霄鎮長候選人，他自107年5月起，免費提供中型巴士載運通霄地區喪家親友至台中、後龍火葬場，巴士車身上黏貼「通霄鎮長候選人陳漢志鞠躬」、「顧子弟拼經濟再造通霄」等字樣，並有陳漢志夫婦懇請支持的肖像，指派的司機及隨車人員身上穿著印有「通霄鎮長候選人陳漢志鞠躬」字樣，涉選罷法第99條第1項之投票行賄罪嫌。

合議庭判決無罪的主要理由，認為陳漢志提供巴士載送喪家親友服務，是延伸「阿斌哥大愛協會」的慈善行為，目的除服務喪家做功德，懸掛候選人布條及穿著背心，僅在提高陳漢志的知名度，爭取曝光機會。

載送喪家之親友不限於通霄地區選民，且過程中並無任何拉票或散發競選文宣行為，也未影響喪家親友投票的意向，喪家家屬在處理喪葬過程中，通常也不會有心思想到半年後選舉支持何人。

載送服務與其他候選人對喪家致贈花籃、花圈或罐頭塔一樣，都屬於人情義理的行為，不能認為是賄選對價。另其中有喪家的侄子也是本次通霄鎮長選舉的候選人，陳漢志若真有賄選意圖，不可能向對手陣營的親戚或支持者進行賄選；因此故認為陳漢志及其他參與人員都沒有行賄意思，載送服務也不是賄選對價，此外也沒有其他積極證據可證明陳漢志等人涉犯賄選罪，因此判決陳漢志等人無罪。

苗栗縣通霄鎮長陳漢志提供中巴載運喪家親友到火葬場，被檢方以賄選罪提起公訴，苗栗地...
苗栗縣通霄鎮長陳漢志提供中巴載運喪家親友到火葬場，被檢方以賄選罪提起公訴，苗栗地方法院今天宣判無罪。記者胡蓬生／攝影
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賄選巴士

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