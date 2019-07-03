法官性騷女助理不服拔官 「再再再」審仍免職

2019-07-03 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



台北高等行政法院前法官陳鴻斌性騷擾女助理，遭監察院彈劾，司法院職務法庭「再再再」審今駁回陳聲請。記者王宏舜／攝影 分享 facebook

台北高等行政法院前法官陳鴻斌遭女助理指控性騷擾2年，監察院彈劾，司法院職務法庭認定陳行為損及法官職位尊嚴、司法形象，2016年判免除他法官職務、轉任法官以外職務。陳提再審，職務法庭去年婦女節改罰月俸給總額1年，引發軒然大波。監院也提再審，職務法庭今年2月廢棄去年再審判決，陳不服再度提再審。「再再再」審今駁回陳聲請。

陳鴻斌已婚，他被控自2012年11月起，以「祈禱、感動」等藉口，要求女法官助理握手、擁抱，還表示若有他的支持，續聘應無問題。女方為了讓陳支持續聘，多以討好態度回應。陳在助理續聘審核會議前一天，稱妻子帶女兒回娘家「我當天晚上free」，邀女助理到政治大學河堤散步。陳見女助理如期赴約，問對方能不能牽手，女助理後來遭強吻，她嚇著說「這是只有我男朋友才可以對我做的。」女助理事後在臉書抒發心情，同事向法院反應才東窗事發。

職務法庭判免除陳的法官職務，退休金影響甚大，陳提再審。陳主張再審理由有三，第一是監察院彈劾移送懲戒，違反正當法律程序；第二是職務法庭的陪席法官黃國忠，在北高行第一次自律委員會決議報請司法院核備時，擔任司法院司法行政廳長，曾參與核備與否的實質審查，並在司法院行文發回北高行自律委員會重行決議的流程中，決行蓋章，卻未自行迴避。第三個理由是原判決漏未斟酌「足以影響判決」的重要證物。

再審合議庭認為，女助理稱陳鴻斌握手、擁抱時「沒有什麼太大不舒服的感覺」，認定不違她本意，難認陳利用法官職權。助理「主動泡蜜茶」、贈送有「愛你唷」詞句的CD，加上引導陳將車停在河堤，不選擇在政大明亮處，且散步約半小時，在車上還有頭靠肩而聊天的情境，被認定是陳主觀上以為對他有好感。

職務法庭輕判的原因之一，是陳鴻斌「懸崖勒馬」，介紹女助理在加州執業的律師當男友，反躬自省而有悔意。再審合議庭認為陳言行雖不當，但與審判無關，懲戒應符責罰相當原則，改判罰月俸給總額1年（約216萬），陳保住法官職位。

但輕判引發輿論撻伐，監察院以再審合議庭未由公務員懲戒委員會委員長擔任審判長，違反法官法和法官法定原則，也聲請再審。「再再審」認為監院彈劾移送懲戒沒違反正當法律程序，黃國忠參與原判決審判也不構成再審事由，原判決也無「足以影響於判決之重要證物漏未斟酌」情形，駁回陳再審之訴。

陳鴻斌不服，認為法律適用錯誤，再度提再審，職務法庭罕見的「再再再」審仍駁回他聲請。