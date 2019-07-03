「我沒錢葬兒子」檢察官心酸 善終協會助送終貧母落淚

2019-07-03 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市一名男子5月被發現死在出租公寓，大體早已長蛆，檢警相驗無外力介入，但找到親生母認屍時，生母卻因貧困沒有錢可以處理後事，她以顫抖哽咽的聲音向檢察官說，「我沒有錢埋葬我兒子，我要回高雄了」，檢察官聽了也心酸，行文高雄市政府協助處理，轉介長期為窮人提供全套免費殮葬服務的中華民國善願愛心協會，將辦告別式及安奉納骨搭，母親得知後感動哭著說：「孝順的兒子終於可以安息，謝謝檢察官，謝謝善願這麼好心」。

基隆警方今年5月1日獲報，一名男子在租屋公寓被懷疑已經死亡，警方破門而入後發現許男子死亡多時，大體早已長蛆，檢警相驗後並無外力介入，找到年近70歲住高雄的生母時，但她貧困難處理。

檢警拿出死者照片讓她指認，因頭部長滿蛆且腫脹難辨認，她無法完全確認，但因母子連心，她痛哭失聲，檢警採集檢體送法醫研究所比對確認身分，但她在做完筆錄簽名後，卻以顫抖哽咽的聲音向檢察官說，「拍勢，我向你說實話，我沒有錢埋葬我兒子，我要回高雄了」。

基隆地檢署檢察官聽了也十分心酸，行文給高雄市政府社會局希望協助，高雄市政府社會局轉介給長期為窮人提供全套免費殮葬服務的中華民國善願愛心協會。

協會收到轉介單後立刻聯繫男子的母親，告知待相關程序完成後立刻可以啟動協助機制，全程免費幫忙，她感動地哭了。善願愛心協會執行長吳倪冬月指出，電話聯絡時，電話那端立刻傳來啜泣的聲音，她說，兒子只有國中畢業，卻很孝順，以前都是靠她在旅社當內將及作清潔工養大的，兒子1人做2分工作，拚命賺錢，除了做臨時工外還兼開計程車。

中華民國善願愛心協會理事長郭志祥表示，2日早上男子的母親搭火車至基隆，協會兩名志工開車載至基隆地檢署開庭，並領取DNA鑑定報告及死亡證明書後，趕到殯儀館領大體，因男子戶籍不在基隆，移至台北市二殯，5日下午將舉辦告別式，火化後安奉協會志工集資新店吉樂寶塔。