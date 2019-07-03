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司法補教名師控高點補習班偽簽 檢不起訴

2019-07-03 12:30聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

知名的司法特考補教名師徐偉超離職後遭前東家高點補習班提告違反競業禁止，反控高點涉嫌仿冒簽名、偽造課程授權書。台北地檢署委託刑事局鑑定認為，雖部分筆畫字跡有點不同，但無法排除可能是偶發性變化，今依罪嫌不足，不起訴高點負責人萬炳宏；至於徐控告高點涉嫌侵害著作權，仍偵辦中。

徐偉超畢業於輔大法律所博士班，曾在有司法界搖籃之稱的高點補習班任職。他指控，從2011年6月起與高點簽約3年，期滿後自動展延1年，他必須遵守競業禁止相關規定，但後來另有生涯規畫，於是在2017年離職，改與出版業者合作以數位錄影方式函授。

徐偉超為此與高點槓上，高點赴台中地院提民事訴訟，主張徐違反競業禁止條款，而徐到法院閱卷，發現高點提供的證物包括2張「課程授權書」。徐認為這2張授權書並非他親自簽名，懷疑遭人冒簽，反控高點涉偽造文書、侵害著作權。

被控偽造文書部分，檢方送請刑事局鑑定，鑑定回函表示「無法認定」，檢察官為此請鑑定人員出庭說明。專家證稱，授權書上簽名，和徐的親簽，的確在部分筆畫上有一點不同，但差別不大，無法排除是偶發性變化。檢方認為，無積極事證顯示授權書是遭人偽造，不起訴萬姓負責人。

補習偽造文書離職

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