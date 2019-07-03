中市580位鮮小鴿報到 資深警提醒：別心急、多觀察

2019-07-03 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



暑假來臨，今年共有580位警專、警大與特考班學生，本周一到台中市警察局報到，展開實習。豐原警分局神岡所有1名警大生與2名特考班學生報到，展開為期8周的實習課程；資深警員分享，警察工作性質複雜，不要心急全部都要學，「多聽、多觀察」，才能找到適合自己未來工作的方法。

台中市警察局表示，今年有警專37期共166位、警大85期共65位、86期共84位、警專107年特考班共263位，與碩士班研究生2位，共580位新鮮小鴿於7月1日報到，將在台中市警察局各單位領域展開為期1至2個月不等的實習體驗。

豐原警分局神岡分駐所有警大李奕岳、特考班的倪崇瑋與夏嘉鴻報到，所長陳健生特別遴選員警進行一對一實務教學，並以輕鬆、幽默方式向「小鴿」介紹警察工作性質與可能面臨狀況。

「你們不要心急，多聽、多觀察學長處理事情的方法」，從警30年的副所長張國先說，大家都有學生青澀、懵懂時期，暑假期間來派出所歷練，有助日後畢業分發單位的實際操作。