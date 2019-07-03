親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

深海慘案：俄軍「特種潛艇」巴倫支海神秘起火14死

考完對答案！108指考 歷史科試題與解答（含非選）

10天後 北市萬華2所併為「龍山派出所」

2019-07-03 11:27聯合報 記者李隆揆╱即時報導

台北市警方經舉辦說明會，與里民、民代說明討論後，預計於7月13日將萬華分局桂林路派出所、昆明街派出所合併為「龍山派出所」，新址位於萬華區桂林路135號。

警方表示，為聽取地方建議，已於4月15日舉辦里民說明會，再於7月2日召開座談會，邀請轄內民代、里長及2派出所員警參加，說明整併後的勤務運作、人員規畫、駐地運用情況。

警方說，勤務編排方面，原昆明所將增設「龍山機動派出所」，可受理民眾報案；派出所合併、警力增加後，可編排全天2線巡邏（4人），並於重點時段編排ATM金融機構巡守、交通執法、防制拉客、取締私娼、賭博防制，紓解長年警力不足、勤務過重情形。

人員編制方面，整併後龍山所員額49人，每時段可使用警力增加，提升各項勤務及為民服務能量，內勤業務改由專責人員負責，有效減少員警兼顧勤務、業務的負擔。

駐地運用方面，原本像龍山寺租借的桂林所駐地，將歸還房東龍山寺，昆明所1樓設置「龍山機動派出所」，地下1樓提供義警中隊使用，2至5樓為員警備勤室、餐廳、待勤室及檔案室。

龍山所每人平均使用坪數為14.4坪（未整併前每人5.97坪，警政署基準為9.25坪），每人使用空間大幅增加，改善員警執勤品質，且退勤後駐地及昆明所皆有宿舍提供同仁休息。警方表示，整併後龍山所警力集中充沛，對於轄內治安、交通、為民服務、見警率等皆能有效改善，提升居民生活品質。

台北市萬華分局日前舉辦里民座談會。記者李隆揆／翻攝
台北市萬華分局日前舉辦里民座談會。記者李隆揆／翻攝
分享
里民座談會由台北市副市長鄧家基主持。記者李隆揆／翻攝
里民座談會由台北市副市長鄧家基主持。記者李隆揆／翻攝
分享

龍山寺賭博房東

相關新聞

偷拍狼針孔藏馬桶吸把 4年百人受害依妨害祕密罪起訴

2019-07-03 11:13

浙江汪男被詐人民幣484萬 贓款流入台灣3男的戶頭

2019-07-03 11:13

女高官陪檢查攝護腺…令妻室不安 人夫提離婚敗訴

2019-07-03 09:20

妨害名譽除罪化？罵人挨告為釋憲 法官不理

2019-07-03 00:40

男童跌傷 「一灘水」打贏官司

2019-07-03 00:45

私下複製停車磁卡給友人 貪方便讓他付出5萬元代價

2019-07-03 12:30

高雄愛河逛過頭停車場鎖門 德國情侶差點回不了家

2019-07-03 12:30

家暴男毆妻藏匿3歲兒子 辯稱換電話忘記告訴妻

2019-07-03 12:17

熱門文章

大八還沒發大財就先倒！準新娘成無辜受害者...路邊大噴三字經

2019-07-02 20:02

轎車撞拖吊車 削掉車頂駕駛亡

2019-07-03 00:27

退休警員硬上姐妹花 炫耀偷拍性愛影片稱「妳好陶醉」

2019-07-02 22:35

最會賺錢的地檢署 彰化最近再挹注國庫1億多元

2019-07-02 12:46

妻手機壞掉借夫舊機用 他忘記裡面有嘿咻影片

2019-07-03 07:50

女高官陪檢查攝護腺…令妻室不安 人夫提離婚敗訴

2019-07-03 09:20

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top