10天後 北市萬華2所併為「龍山派出所」

2019-07-03 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



台北市警方經舉辦說明會，與里民、民代說明討論後，預計於7月13日將萬華分局桂林路派出所、昆明街派出所合併為「龍山派出所」，新址位於萬華區桂林路135號。

警方表示，為聽取地方建議，已於4月15日舉辦里民說明會，再於7月2日召開座談會，邀請轄內民代、里長及2派出所員警參加，說明整併後的勤務運作、人員規畫、駐地運用情況。

警方說，勤務編排方面，原昆明所將增設「龍山機動派出所」，可受理民眾報案；派出所合併、警力增加後，可編排全天2線巡邏（4人），並於重點時段編排ATM金融機構巡守、交通執法、防制拉客、取締私娼、賭博防制，紓解長年警力不足、勤務過重情形。

人員編制方面，整併後龍山所員額49人，每時段可使用警力增加，提升各項勤務及為民服務能量，內勤業務改由專責人員負責，有效減少員警兼顧勤務、業務的負擔。

駐地運用方面，原本像龍山寺租借的桂林所駐地，將歸還房東龍山寺，昆明所1樓設置「龍山機動派出所」，地下1樓提供義警中隊使用，2至5樓為員警備勤室、餐廳、待勤室及檔案室。