關不怕！懷疑女友另結新歡 他相隔16年二度潑硫酸毀容

2019-07-03 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



示意圖／ingimage 分享 facebook

男子李占魁5年前懷疑女友另結新歡，竟朝女友臉部、身體潑灑硫酸，導致女友全身35%灼傷，其中四肢二到三度灼傷，眼睛也被燒傷，他犯後還留言恐嚇「不守婦道的就是殺」等語。他一、二審被依重傷害、恐嚇罪分別判刑7年6月、10月徒刑，其中恐嚇罪部分定讞，最高法院撤銷重傷害罪部分發回更審，高院更一審仍判7年6月徒刑，最高院駁回上訴定讞。

李占魁1998年曾懷疑當時女友對他不忠，憤而潑硫酸洩憤，被依重傷害罪判刑9年定讞，2007年假釋出獄。未料，他2014年再度懷疑女友令結交新男友，懷恨在心，先到某化工原料公司買一瓶硫酸，同年6月2日凌晨4時許朝女友臉部、身體潑灑硫酸後逃逸。

女友顏面、頸部、身體和四肢多處二至三度化學性燒傷，右眼也被灼傷，導致眼瞼外翻，且被燒傷部分有增生性疤痕、排汗功能受損。李占魁犯後逃逸躲藏，卻仍不斷留言恐嚇女友，「妳二人去死」、「天底下，不守婦道的，就是殺，一殺解決一切」、「我一出現，一切就亡」等語。

李占魁到案後坦承有朝女友潑硫酸，但否認犯行，稱「我不知道女友受傷程度如何，應該沒有到重傷害」。法官認為，依照醫院診斷證明書、病歷和傷勢照片等證據，足夠認定李對女友造成的傷勢，已達重傷害程度。

一、二審認為李占魁犯後未和女友達成和解、取得原諒，且犯後難認有悔意，加上他1998年也是認為女友對他不忠而潑硫酸，本次又以相同手法犯案，惡性重大，考量他家中子女已經成年，母親中風，元配重度殘障20餘年，依重傷害、恐嚇罪判刑7年6月、10月，應合併執行8年。

其中，恐嚇罪部分二審判刑定讞，而最高法院撤銷重傷害罪的判決，發回更審；高院更一審仍維持原判決，依重傷害罪判刑7年6月，最高法院今駁回上訴，全案定讞。