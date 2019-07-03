偷拍狼針孔藏馬桶吸把 4年百人受害依妨害祕密罪起訴

2019-07-03 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



圖為經變造藏有針孔攝影機的馬桶吸把。聯合報系資料照／記者蕭雅娟翻攝 分享 facebook 新北土城一名男子張子彥（25歲）涉自行變造疏通馬桶專用的馬桶吸把，改裝成「偷拍武器」，連續4年潛入大台北地區20多家學校或公司行號，偷拍女學生和上班族如廁，受害者高達上百名，檔案高達1TB。台北地檢署調查後，今依妨害祕密罪將他起訴。

檢警調查，張潛入學校廁所放置馬桶吸把，並更改穿著返回原地回收偷拍影片，偷拍地區擴及大台北地區的學校及公司行號，如北一女中、中山女高，惡行持續4年，且未遭人發現報警，食髓知味持續犯案，這次專挑台大醫學院女廁，更查詢課表後，專拍外籍學生如廁。

去年4月間，清潔阿姨打掃廁所時發現「多餘的」馬桶吸把，仔細一瞧，發現把手上裝有針孔，趕緊將4支變造的馬桶吸把拿給駐衛警察看，確認偷拍後報警。

檢警調閱監視器畫面追查犯嫌，循線鎖定多次更衣變裝的張，前往土城住處外埋伏，張竟隨身隨身攜帶5支馬桶吸把，打算再度至台大犯案。

據了解，張畢業於台北科技大學，四處打工。檢警從張住處電腦及網路雲端查出，存放影片容量高達1TB，還「肉搜」女生的臉書、IG等社群網站，鎖定身分後下載大頭照及生活照，將日常照片和偷拍畫面存放同個資料夾。

檢警查出，張除自行欣賞外，甚至「分門別類」，將自認長相甜美的女生標記為A級，備註為優等，長相不對味的歸類C級還寫上不適合觀看。

檢警根據張所肉搜出的被害人身分，循線聯繫後，多名被害人得知被偷拍，憤而提告。張坦承犯行，辯稱因沒交過女朋友，好奇女性生殖器官，拍攝完畢後返家用電腦觀賞。檢方今偵查終結，依法起訴。