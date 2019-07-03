浙江汪男被詐人民幣484萬 贓款流入台灣3男的戶頭

2019-07-03 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



大陸浙江省汪姓商人遭兩岸詐團詐騙人民幣484萬，公安查出贓款流入台灣王姓、莊姓、楊姓男子等戶頭，台中地檢署循線逮獲姚等，今天依違反組織犯罪防制條例等罪起訴姚男等5人。圖／本報資料照 分享 facebook

大陸浙江省汪姓商人遭兩岸詐團詐騙人民幣484萬，公安查出贓款流入台灣王姓、莊姓、楊姓所申設農業、招商銀行等戶頭，請我方治安單位追查，台中地檢署查出王男的上手是台中市姚姓兄弟，循線逮獲姚等人，今天依違反組織犯罪防制條例、加重詐欺等罪起訴姚男等5人。

起訴書指出，姚兄（33歲）、姚弟（28歲）於2016年9月初，獲悉友人王男（27歲）、同學莊男（27歲）缺錢花用，即告知可申辦大陸地區的金融帳戶，每申辦1本帳戶，可獲得新台幣5000元。

姚姓兄弟即為王、莊辦好護照及台胞證後，再購買來台機票，安排兩人於同年10月、11月至大陸東莞地區，與綽號「偉哥」男子聯絡，前往招商、農業、建設、交通等銀行申設帳戶，返台後再將帳戶存簿、提款卡、U盾卡交付給姚姓兄弟，各獲得2萬元報酬。

楊男（24歲）則於同年9月25日，到深圳旅遊時，不詳男子向他表示願以每件5000元價格，購買在大陸地區申辦的帳戶，楊即申辦農業招商、交通銀行的帳戶，交付所申辦的存簿、金融卡及U盾卡，獲得新台幣1萬5000元。

姚姓兄弟所屬的詐團成員，於2017年5月16日，致電位在大陸浙江的江姓商人，佯稱他是浙江柯城區公安局花園派出所民警，指汪所申設建設銀行帳戶遭人匯入人民幣328萬元的不明資金，涉及貪汙案件，要求登入最高人民檢察署院網站進行公正比對。

被害人汪姓商人信以為真，依指示傳送所申設金融帳戶金融卡卡號、身分證號、密碼、U盾卡卡號，被詐團成員轉帳人民幣434萬4900元，至劉男在招商銀行的帳戶內，汪男至此始知受騙。

公安清查被害人汪男匯出款項的資金流向，查出匯入台灣王男、莊男、楊男所申設的帳戶內，遂請我國治安單位協助，至今年2月間，台南市警局員警循線查獲王男、莊男等人到案。姚姓兄弟落網後，否認犯行，但王等人指證歷歷。