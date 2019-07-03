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幽靈人口未遂　民事無罪、刑事有罪

2019-07-03 10:29聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義市朝陽里長吳盈憲去年選舉期間將15名親友遷入自己的戶口內妨害投票，嘉義地檢署去年底分別提出民事當選無效和刑事妨害投票之訴，嘉義地方法院民事庭上月判吳盈憲當選有效，刑事簡易庭今天判吳盈憲夫婦有罪，吳有期徒刑10個月、緩刑4年、褫奪公權4年，判決確定後1年6個月內向公庫支付30萬元。

嘉義市選委會表示，刑事三審定讞前，吳盈憲仍具有里長資格。吳盈憲表示，收到判決書後會再跟律師研議是否要提上訴。

法官指出，吳盈憲為求當選，與妻子劉靜君和15名親友共同虛偽遷徙戶籍而取得投票權，雖然投票日未前往投票，他們的行為已使該里長選舉的選舉權人數為不實的增加，損害於選舉的公平及正確性，違背民主機制的正常運作。

檢方曾建請法院將吳盈憲求處有期徒刑2年，法官認為，吳盈憲夫婦涉犯幽靈人口案件，因虛偽遷入戶籍的選民並未投票，只是屬於未遂罪，並未發生致使投票結果不正確的犯罪結果，透過褫奪公權的方式對其可收懲儆之效。

法官審酌吳盈憲夫婦在準備程序庭上坦承犯罪，知所悔悟，判吳盈憲處有期徒刑10月、緩刑4年，並應於判決確定起1年6月內向公庫支付30萬元，褫奪公權4年。劉靜君處有期徒刑7月、緩刑4年，並應於判決確定起1年6月內向公庫支付20萬元，褫奪公權4年。

嘉義市朝陽里長吳盈憲去年選舉期間涉及幽靈人口未遂，嘉義地方法院判吳有罪。圖／本報...
嘉義市朝陽里長吳盈憲去年選舉期間涉及幽靈人口未遂，嘉義地方法院判吳有罪。圖／本報資料照
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投票幽靈

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