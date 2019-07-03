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被影射捲入長榮罷工收100萬 館長氣炸：借刀砍我！

2019-07-03 09:27聯合報 記者林政忠╱即時報導

被影射捲入長榮罷工收100萬，館長今晨在臉書貼文駁斥。圖/取自飆捍粉專
被影射捲入長榮罷工收100萬，館長今晨在臉書貼文駁斥。圖/取自飆捍粉專
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館長陳之漢今晨在臉書發文，長榮航空罷工，有網友轉貼貼文指出，「記者好心來幫我們寫平衡報導，開價一則新聞20-30萬；之前也找很多名人來站台，某個知名直播主還要債100萬。我們只是對抗大鯨魚的小蝦米，哪來那麼多錢買新聞？」

館長氣炸指出，「請問一下你講的是誰？有人把我影片都PO給你看，你還說模糊焦點？請你提出證據。」

他表示，「歡迎有長榮罷工者提出事證跟我方聯繫證據，只要你有跟我方聯繫提出100萬酬勞的證據，查證屬實，我給你100萬，如果沒有人提得出來，是不是要還我一個公道？你這文章也是從別人複製，然後自己做自講自編，請問證據在哪？借長榮罷工者的刀砍我？抹黑？」

館長直播時也不滿說，「我不是知名直播主，我是超級直播主，我是這種人嗎？我會做這種事嗎？」行政院、海巡署、警政署找他拍公益政策宣傳片，他不是不收錢，就是把酬勞捐出去。

館長指出，他也是資方，長榮罷工各方都有委屈，大家都在爭權益，公說公有理、婆說婆有理，他要怎麼支持哪一方？

被館長點名轉貼的網友，今早也在自己版上留言，「我也在等證據呀，如果這則限動主人給不出來，放心，我會親自和館長道歉」。

被影射捲入長榮罷工收100萬，館長今晨在臉書貼文：「借長榮罷工者的刀砍我？抹黑？...
被影射捲入長榮罷工收100萬，館長今晨在臉書貼文：「借長榮罷工者的刀砍我？抹黑？」圖/取自飆捍粉專
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被影射捲入長榮罷工收100萬，館長今晨在臉書貼文駁斥。圖/取自飆捍粉專
被影射捲入長榮罷工收100萬，館長今晨在臉書貼文駁斥。圖/取自飆捍粉專
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