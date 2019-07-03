女高官陪人夫檢查攝護腺 法官：令妻室不安

2019-07-03 09:20 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



王姓婦人不滿到台中工作的劉姓丈夫與農業委員會夏姓女研究員有染，寄發「...簡任官，是政府的高階公務員...用了納稅人的血汗錢，何苦緊緊抓住有家室的男人不放」信函給劉的長官、朋友，劉指家門鎖被換，夫妻難以維持婚姻，提離婚訴訟，但王婦衷心期盼劉返家。一、二審認為劉與夏女頻繁往來確有不當，可責性較高，無法提離婚，判他敗訴，劉上訴最高法院。

劉姓夫妻1982年結婚，2子都已成年；夫妻婚後因個性不合，時常爭吵。劉說，2017年6月到台中出差，回到新北市住家時門鎖竟被更換，不得其門而入；自己年事已高又有糖尿病，當時還驚動警察來處理。

劉說，妻子撰寫「夏○○與劉○○長期婚外情...成了戀愛的秘密花園，也是淫亂犯罪的遮羞布」、「夏○○是留學美國的博士，高級知識份子」，「是政府的高階公務員...用了納稅人的血汗錢，何苦緊緊抓住有家室的男人不放」等內容的信件給他的朋友、長官，詆毀他名譽。妻子還未經他同意，將房地移轉給2個兒子。

王姓婦人表示，她長期忍受丈夫與夏女不當交往，兒子對父親失望，認為既然父親在台中另有家庭，就更換大門門鎖；她雖然有寫丈夫婚外情的信件，但目的是要切斷丈夫與夏女間的交往。夏女向台中地檢署提告王婦妨害名譽，但中檢不起訴，夏女聲請再議、交付審判都遭駁回；王婦認為從這兒都可證明她不是無的放矢。

高院認為，劉2017年2月10日曾到醫院檢查攝護腺，當時夏女也陪同，而劉在馬來西亞工作期間的薪水匯款單、郵件通訊地址都填寫夏女住處，可兩人確有婚外情。而民法第1052條規定「前項以外之重大事由，難以維持婚姻者，夫妻之一方得請求離婚。但其事由應由夫妻之一方負責者，僅他方得請求離婚。」只有責任較輕的一方得向責任較重的他方請求離婚，劉請求離婚於法不合。