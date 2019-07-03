親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

吃益生菌這5大錯別犯 搭配洋蔥、香蕉...有你不知的好處

法老大拍賣？「圖坦卡門千年頭像」的國家贓物爭議

獨／壓力大、功獎少 波麗士不想當偵查佐

2019-07-03 09:06聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市警察局各警分局普遍面臨基層員警沒有意願報考偵查佐，一名從偵查隊偵查佐自願降調派出所警員的「逃兵」有感，寧願穿回基層員警制服，因為偵查佐刑責區範圍是派出所警員的3倍大，公文量多、案件壓力大、破案功獎少，一個月只多5000元的刑事加級，「誰想進去當偵查佐？」

據統計，台中縣市2011年合併後，偵查佐缺額逐年增加，2011年缺額63人，去年增加到150人，今年缺額還是多達128人。對於基層抱怨，台中市警察局表示，新作法是讓考上偵查佐的警員分發到原任職的分局偵查隊，離家近當誘因。

一名偵查佐表示，派出所員警要拿功獎簡單，一件酒駕線上破獲績效就3支嘉獎，反觀偵查隊抓毒販、吸毒者，需要勘查、申請搜索票、偵辦，一周抓一件都算快，怎麼跟一個晚上抓3、4件酒駕相比？況且破獲一件單純吸食毒品案，嘉獎才2支，一個小隊根本不夠分。

不只招不到偵查佐，連偵查隊副隊長、分隊長都尋求「出走」。一名資深警官表示，外勤單位(派出所)主管動輒線上破獲績效，半年就有80多支嘉獎，但偵查隊主管頂多2、30支；他自嘲主管級有功獎，「都是睡出來的」，主管整天綁在偵查隊未返家，更遑論偵查佐破案功獎被瓜分，升遷機會大受影響。

台中市各警分局面臨「中生代斷層」，從警七、八年，歷練足夠的中生代員警，寧可在派出所跑專案，也不考偵查佐；各警分局偵查隊目前有警專第35期，也就是86、87年次的新生代波麗士，畢業直接分發支援偵查隊，但缺乏派出所的「基本功歷練」，新兵有勇，但刑案短時間難上手。

但另名偵查佐表示，雖然在偵查隊內壓力大，但新手警員在隊內學習機會多，前輩也很願意教，歷練是待派出所前所未有的，且偵查隊工作勤務相對彈性，辦案時間不會被交整、巡邏等勤務打斷，破獲大案很有成就感。

偵查隊偵查佐刑責區範圍大、公文量多、案件壓力大、破案功獎少，是資深員警不願報考偵...
偵查隊偵查佐刑責區範圍大、公文量多、案件壓力大、破案功獎少，是資深員警不願報考偵查佐的原因之一。記者林佩均／攝影
分享

台中市警察酒駕

相關新聞

妨害名譽除罪化？罵人挨告為釋憲 法官不理

2019-07-03 00:40

男童跌傷 「一灘水」打贏官司

2019-07-03 00:45

被影射捲入長榮罷工收100萬 館長氣炸：借刀砍我！

2019-07-03 09:27

女高官陪人夫檢查攝護腺 法官：令妻室不安

2019-07-03 09:20

管中閔兼職案列6大爭點 律師們這樣分析

2019-07-03 08:36

妻手機壞掉借夫舊機用 他忘記裡面有嘿咻影片

2019-07-03 07:50

酒駕新制上路 白牌車生意翻倍

2019-07-03 00:49

【即時短評】上級專案接著來 部長再上緊查賄發條

2019-07-02 22:57

宮廟產權爭議敗訴 土地公無奈搬家

2019-07-02 19:56

法拍如何上手 台南分署不藏私傳撇步

2019-07-02 17:55

法官因「違法採尿」判無罪 警：尊重、恪遵採驗程序

2019-07-02 17:10

板橋警分局啟動防制危險駕車機制 執行防處稽查

2019-07-02 17:00

選高雄里長付50萬想搓掉現任 他慘輸判3年2月

2019-07-02 16:50

診斷百億總裁「意識清楚」 台大名醫挨告偽造文書

2019-07-02 15:29

韓國瑜護唇膏事件！三立不滿提告名嘴 檢方不起訴

2019-07-02 15:26

男子與老闆娘女兒談戀愛 趁送她回家竟當起小偷

2019-07-02 14:16

販售3500元海洛英人贓俱獲 男子被判17年徒刑

2019-07-02 14:15

國外老師正顎手術後神經永久麻痺 知名醫師判賠109萬元

2019-07-02 14:14

罵段宜康「混蛋」吃官司 和解不成誹謗判2月

2019-07-02 14:09

漢來餐廳汙水摔傷6歲童 廣三SOGO也要一起賠

2019-07-02 13:06

最會賺錢的地檢署 彰化最近再挹注國庫1億多元

2019-07-02 12:46

影／3歲萌娃苦瓜臉練柔道 下一秒哭找媽咪萌翻全場

2019-07-02 12:17

李晶玉美國生子遭影射詐保 壹週刊要賠30萬及道歉

2019-07-02 12:16

埔里男酒駕雙載遭逮 後座乘客卻免連坐罰

2019-07-02 12:13

搶銀行還賭債 前五星級飯店主廚判7年8月

2019-07-02 12:11

她罵反針孔偵測器跟玩具一樣挨告 法官實測原來是這樣

2019-07-02 12:08

與女友吵架 男子上網刪光手遊角色處拘役20日

2019-07-02 11:24

前男友借錢未還 她竟找友人幫忙毆打、擄人

2019-07-02 11:23

辦案暗槓贓款 刑事小隊長詐47萬下場超慘

2019-07-02 11:18

老婆臉書按讚「嫁錯人」 他生氣帶腦麻兒燒炭自殺

2019-07-02 11:17

博恩夜夜秀曾博恩罵人王八蛋「求罪」 法官：這樣不算

2019-07-02 11:16

七七行館案小官改判無罪哭了：不能諒解檢察官

2019-07-02 10:35

直播討公道！鄉民正義引發法治國危機

2019-07-02 10:29

空姐老婆出軌愛上「小狼狗」 綠帽夫求償獲賠10萬

2019-07-02 10:22
看更多

熱門文章

搭盛世公主號出遊添憾事 八旬老翁船上用餐噎死

2019-07-02 10:34

大八還沒發大財就先倒！準新娘成無辜受害者...路邊大噴三字經

2019-07-02 20:02

兒毀手機！母不道歉還嗆「i7Plus不值錢」 她怒斷友誼

2019-07-02 11:46

1年多前弟剛分發7天後殉職 哥今同一派出所當實習警

2019-07-02 10:39

退休警員硬上姐妹花 炫耀偷拍性愛影片稱「妳好陶醉」

2019-07-02 22:35

最會賺錢的地檢署 彰化最近再挹注國庫1億多元

2019-07-02 12:46

辦案暗槓贓款 刑事小隊長詐47萬下場超慘

2019-07-02 11:18

驚！高雄仁武夜店遭人持AR15突擊步槍掃射

2019-07-02 09:40

拖吊車國道正中央作業遭追撞 轎車像被刀削掀頂駕駛亡

2019-07-02 11:21

妻手機壞掉借夫舊機用 他忘記裡面有嘿咻影片

2019-07-03 07:50

彰化縣首創警政全民調 辦大案的偵查佐將優先升小隊長

2019-07-02 20:08

影／他到汽車保修聯盟修Jaguar 差點命喪高速公路上

2019-07-02 12:17

大甲火車站前砍傷人 雙方認識警方追人中

2019-07-02 19:12

台灣人在日工作買屋月繳3.2萬 網驚：太便宜！

2019-07-02 16:24

取締酒駕新制上路 基市開出首張18萬元拒測罰單

2019-07-02 17:03

罵段宜康「混蛋」吃官司 和解不成誹謗判2月

2019-07-02 14:09

與女友吵架 男子上網刪光手遊角色處拘役20日

2019-07-02 11:24

他認真工作遭富三代譏笑住不起豪宅 網友：起跑點不同

2019-07-02 15:49

華航副機師失戀發酒瘋 隨機毆打騎士以5萬元交保

2019-07-02 18:13

空姐老婆出軌愛上「小狼狗」 綠帽夫求償獲賠10萬

2019-07-02 10:22

鬼父7度硬上女兒 老婆驚見父女亂倫 法院判5年10月

2019-07-03 08:09

離大陸最近 大二膽派出所揭牌啟用

2019-07-02 11:23

萌柴犬走失離家3公里 正妹女警po網順利聯絡上家人

2019-07-02 18:37

黃敏惠路過關心汽車偷盜 被害人送禮遭婉拒

2019-07-02 10:34

髮型設計師與女顧客畸戀 還嗆女方丈夫判賠

2019-07-02 20:26

埔里男酒駕雙載遭逮 後座乘客未成年免連坐罰

2019-07-02 12:13

管中閔兼職案列6大爭點 律師們這樣分析

2019-07-03 08:36

雲林縣警局職務調整 19人大調動

2019-07-02 19:13

酒駕新制首日嘉縣查獲20件酒駕 乘客連坐共3件

2019-07-02 10:33

台82線快速公路又車禍 大貨車轎車相撞2人受傷

2019-07-02 12:54

韓國瑜護唇膏事件！三立不滿提告名嘴 檢方不起訴

2019-07-02 15:26

高中女負氣出走流浪到墾丁 夜宿超商餓到有氣無力

2019-07-02 11:37

高雄仁武、楠梓交界貨櫃車翻覆 交通打結近漸舒緩

2019-07-02 15:58

國外老師正顎手術後神經永久麻痺 知名醫師判賠109萬元

2019-07-02 14:14

男子與老闆娘女兒談戀愛 趁送她回家竟當起小偷

2019-07-02 14:16

前男友借錢未還 她竟找友人幫忙毆打、擄人

2019-07-02 11:23

有效嚇阻！酒駕新法昨上路 台東取締僅2件

2019-07-02 10:34

獨／詭異！運動中心淋浴隔板遭鑽孔 業者祭出懸賞抓賊

2019-07-02 16:52

影／3歲萌娃苦瓜臉練柔道 下一秒哭找媽咪萌翻全場

2019-07-02 12:17

七七行館案小官改判無罪哭了：不能諒解檢察官

2019-07-02 10:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top