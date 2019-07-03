獨／壓力大、功獎少 波麗士不想當偵查佐

2019-07-03 09:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市警察局各警分局普遍面臨基層員警沒有意願報考偵查佐，一名從偵查隊偵查佐自願降調派出所警員的「逃兵」有感，寧願穿回基層員警制服，因為偵查佐刑責區範圍是派出所警員的3倍大，公文量多、案件壓力大、破案功獎少，一個月只多5000元的刑事加級，「誰想進去當偵查佐？」

據統計，台中縣市2011年合併後，偵查佐缺額逐年增加，2011年缺額63人，去年增加到150人，今年缺額還是多達128人。對於基層抱怨，台中市警察局表示，新作法是讓考上偵查佐的警員分發到原任職的分局偵查隊，離家近當誘因。

一名偵查佐表示，派出所員警要拿功獎簡單，一件酒駕線上破獲績效就3支嘉獎，反觀偵查隊抓毒販、吸毒者，需要勘查、申請搜索票、偵辦，一周抓一件都算快，怎麼跟一個晚上抓3、4件酒駕相比？況且破獲一件單純吸食毒品案，嘉獎才2支，一個小隊根本不夠分。

不只招不到偵查佐，連偵查隊副隊長、分隊長都尋求「出走」。一名資深警官表示，外勤單位(派出所)主管動輒線上破獲績效，半年就有80多支嘉獎，但偵查隊主管頂多2、30支；他自嘲主管級有功獎，「都是睡出來的」，主管整天綁在偵查隊未返家，更遑論偵查佐破案功獎被瓜分，升遷機會大受影響。

台中市各警分局面臨「中生代斷層」，從警七、八年，歷練足夠的中生代員警，寧可在派出所跑專案，也不考偵查佐；各警分局偵查隊目前有警專第35期，也就是86、87年次的新生代波麗士，畢業直接分發支援偵查隊，但缺乏派出所的「基本功歷練」，新兵有勇，但刑案短時間難上手。