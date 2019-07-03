管中閔兼職案列6大爭點 律師們這樣分析

2019-07-03 08:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



台大校長管中閔被監察院以違法兼職為由彈劾，公懲會昨開庭行準備程序，提出6大爭點作為未來攻防焦點。管中閔律師認為，投稿、邀稿屬於言論自由，監察院彈劾認定已經違憲；律師劉昌坪指出，若是涉及公共事務的言論，即使對象是公務員，在限制上也要更加審慎。

公懲會列出爭點包括，銓敘部函釋是否有拘束全國公務員效力，是否違反憲法保障言論自由，監察院如何證明管中閔文章與公職業務有關，另也論及大法官釋字71號解釋是否可作為判斷兼職的依據等。

劉昌坪說，此案不只涉及釋字第71號解釋，而要將釋字第6號、第11號解釋一同納入討論、合併觀察，才會較為周全；其二，投稿或撰寫社論是屬於言論及表現自由，從公法角度來看，若是涉及公共事務的表意自由，在限制上要更加謹慎，即使被限制對象是公務員也要審慎。

他說，即使最終認定適用釋字第71號解釋，也要看工作的性質是否和公務員本質的性質或尊嚴有所牴觸，此部分將會成為未來探討的重點。

管中閔律師指出，依照銓敘部1986年函釋，清楚說明報社專欄邀稿並非公務員服務法所規定的「業務」，台灣至今沒有因投稿而遭懲戒的案例，可見公務員投稿是法律許可的行為，並非違法兼職。

律師認為，憲法賦予人民言論自由，大法官釋字509號解釋也指出，國家應給予言論自由最大限度地保障；大法官吳庚也曾說，允許人民公開發表言論、自由表達意見，是社會文明進步和閉鎖落後的分野。