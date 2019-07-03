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管中閔兼職案列6大爭點 律師們這樣分析

2019-07-03 08:36聯合報 記者林孟潔╱即時報導

台大校長管中閔監察院以違法兼職為由彈劾，公懲會昨開庭行準備程序，提出6大爭點作為未來攻防焦點。管中閔律師認為，投稿、邀稿屬於言論自由，監察院彈劾認定已經違憲；律師劉昌坪指出，若是涉及公共事務的言論，即使對象是公務員，在限制上也要更加審慎。

公懲會列出爭點包括，銓敘部函釋是否有拘束全國公務員效力，是否違反憲法保障言論自由，監察院如何證明管中閔文章與公職業務有關，另也論及大法官釋字71號解釋是否可作為判斷兼職的依據等。

劉昌坪說，此案不只涉及釋字第71號解釋，而要將釋字第6號、第11號解釋一同納入討論、合併觀察，才會較為周全；其二，投稿或撰寫社論是屬於言論及表現自由，從公法角度來看，若是涉及公共事務的表意自由，在限制上要更加謹慎，即使被限制對象是公務員也要審慎。

他說，即使最終認定適用釋字第71號解釋，也要看工作的性質是否和公務員本質的性質或尊嚴有所牴觸，此部分將會成為未來探討的重點。

管中閔律師指出，依照銓敘部1986年函釋，清楚說明報社專欄邀稿並非公務員服務法所規定的「業務」，台灣至今沒有因投稿而遭懲戒的案例，可見公務員投稿是法律許可的行為，並非違法兼職。

律師認為，憲法賦予人民言論自由，大法官釋字509號解釋也指出，國家應給予言論自由最大限度地保障；大法官吳庚也曾說，允許人民公開發表言論、自由表達意見，是社會文明進步和閉鎖落後的分野。

因此，投稿也是言論自由基本人權的核心，知識分子投稿報章雜誌分析時事和現況，是傳遞理念的言論自由，不應該受到不法的限制，但監察院認為公務員投稿需為「偶一為之」、「非經常、固定」、「賺取薄利」且「必須具名」，顯然已經違反憲法。

台大校長管中閔。本報資料照片
台大校長管中閔。本報資料照片
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公務員監察院管中閔

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