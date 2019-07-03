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妻手機壞掉借夫舊機用 他忘記裡面有嘿咻影片

2019-07-03 07:50聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

男子「阿華」6年前到大陸江蘇昆山出差，在旅館與不詳女子嘿咻，2年前他的妻子手機壞掉，向他借舊手機使用，赫然發現他手機內有與大陸女子嘿咻性愛影片提告，檢察官查出共嘿咻10次，但一審僅認1次，依通姦罪判刑3月，檢察官不服提上訴，二審以檢察官未補強證據，將全案駁回，全案定讞。

「小芬」表示，雖曾懷疑丈夫外遇，但是在前年9月30日發覺丈夫手機內有他與大陸女子性交影片，才知悉丈夫出軌。但「阿華」說妻子早就知道此事，他的媽媽、姊妹證稱「小芬」於6年前有說到他「去大陸玩女人」。

不過，法官查出「小芬」於6年前雖曾懷疑丈夫外遇，而向親人抱怨訴苦，但因「阿華」未曾承認，當時「小芬」亦未看過影片，尚未獲得確實證據，直到兩年前在丈夫的手機發現影片，才發現確實證據，提出告訴，尚未逾6個月告訴期間。

判決書指出，「阿華」於2013年3、4月間某日，在大陸地區江蘇省昆山市某旅館房間內，與姓名不詳大陸女子發生性交行為。至2017年8、9月間，因「小芬」告知手機損壞送修，經「阿華」取其舊手機供她使用時，她始發現手機內有丈夫與大陸女子嘿咻影片，提出告訴。

檢察官查出，「阿華」與大陸女子發生10次性關係，依通姦罪將他起訴，但一審僅認定嘿咻1次，將他判刑3月，得易科罰金；檢察官不服上訴二審，台中高分院以檢察官未補強證據，將全案駁回。

男子「阿華」6年前到大陸江蘇昆山出差，在旅館與不詳女子嘿咻，法官依通姦罪判刑3月...
男子「阿華」6年前到大陸江蘇昆山出差，在旅館與不詳女子嘿咻，法官依通姦罪判刑3月。圖／本報資料照
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檢察官外遇性愛

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