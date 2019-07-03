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酒駕新制上路 白牌車生意翻倍

2019-07-03 00:49聯合報 記者陳金松林佩均尤聰光邱瑞杰／連線報導

警方7月1日起連續3日實施「酒駕大執法」。 圖／彰化縣警局提供
警方7月1日起連續3日實施「酒駕大執法」。 圖／彰化縣警局提供
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酒駕處罰新制一日上路，新北、台中市警方都採取封閉式路檢「甕中捉鱉」。台中黃姓男子酒駕騎機車載陳姓友人，黃酒測值零點二八被依公共危險罪嫌送辦，陳因連坐罰新制收下可處六百至三千元罰單時則傻眼大嘆「蛤？我也有事？」

警政署統計，首日全國警察機關共取締二九九件，其中一九八件依公共危險罪嫌移送法辦，同車連坐處罰新規定有廿五人挨罰；另有廿三人拒測，其中七人駕車、十六人騎車，都收下十八萬元的罰單。另有三件駕駛人闖越攔檢點逃逸，警方同樣依車號開罰十八萬元。

警政署說，近五年平均每年全國取締酒駕十萬六千五百○四件，平均每天二九一件，大執法首日取締件數並沒有明顯增加，可能與社會反酒駕觀念提升、大執法又逢周一非酒駕高峰時段有關，會持續精進取締作為。

「罰這麼重，誰敢酒駕。」台東林姓男子說，拒測就罰十八萬元，哪來的錢付，真的喝了酒也寧可走路或花錢搭白牌車回家。白牌車駕駛表示，酒駕新制上路後生意比較好，一個晚上載了十多個客人，是平常的兩倍。

基隆市廖姓男子昨天凌晨四點多騎機車發現員警後立刻將機車停在路旁，員警趨前盤查時聞到酒味後要求酒測，但廖否認騎車，並拒絕酒測。員警告知根據新制拒絕酒測可罰十八萬元，廖仍拒測，吃下罰單。

警政署強調，取締酒駕是常態性性工作，大執法目的不是績效，而是宣導新制，提醒民眾不要酒駕。

新修正道路交通管理處罰條例，駕駛人酒測值超過零點二五毫克，同車十八歲以上、七十歲以下乘客，連坐罰六百到三千元。

酒駕罰單警察

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