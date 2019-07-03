妨害名譽除罪化？罵人挨告為釋憲 法官不理

2019-07-03 00:40 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ／台北報導



曾博恩稱公然侮辱罪違憲、應該除罪，並請法官聲請釋憲，但未獲法官認可。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

網路脫口秀「博恩夜夜秀」主持人曾博恩為探討妨害名譽除罪化議題，公開罵程姓工作人員「王八蛋」，如願被自訴公然侮辱。台北地院開庭時，曾辯稱公然侮辱罪違憲、應該除罪，並請法官聲請釋憲，但未獲法官認可，台北地院昨天判曾無罪，可上訴。

開庭時，曾博恩說，希望法官停止訴訟，聲請釋憲；他說，台灣對於名譽權的保障與言論自由的規範一直有爭議，希望法官判有罪，也能宣告緩刑。但法官認為，他並無妨害名譽主觀犯意，因此無罪。

判決說，名譽是個人人格德行於社會生活中所受的整體評價，由於語言、文字的多義性，公然侮辱罪的要件又開放，實務上成罪的具體語言文字包羅萬象。現今許多國罵已弱化、變形，很多時候僅作發語詞，因此法院在審理妨害名譽案時，不能以鋸箭方式切割行為人陳述的前後脈絡。

判決指出，曾博恩在公開場合罵人「王八蛋」，用語雖然引起不快，但畢竟不是侵害他人人性尊嚴的普遍性社會名譽；自訴案起因於曾博恩認為公然侮辱罪違憲，意在使自訴人提訴、進而聲請釋憲，既無主觀犯意，客觀上也不成立犯罪。

不過，如此一來，曾博恩能否聲請釋憲、達到他想讓妨害名譽、公然侮辱除罪化的目標，恐有疑義。

曾博恩去年節目中表示，妨害名譽除罪化不能光靠政府，並當場找程姓工作人員上台，公開辱罵對方「王八蛋」、三字經，當時，曾說自己有真實惡意，事後程對曾博恩提自訴。