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【即時短評】上級專案接著來 部長再上緊查賄發條

2019-07-02 22:57聯合報 記者何烱榮╱即時報導

距離2020年總統和立委選舉仍有半年，內政部部長徐國勇1日到彰化縣警察局上緊查賄的發條，除肯定彰化警方2016年九合一選舉查賄績效卓著，也宣布明年大選的查賄將打破縣市界線的區域限制，只要掌握別縣市的具體賄選情資，不必依慣例要事先通報，報請檢察官指揮後就可跨轄取締。

警政署多年來有一項不成文的內規，就是「自己跟自己比」，即今年的績效好，明年要更好，因幾乎所有的專案評比的績效都落在第一線的偵查隊，最近應付上級的重利掃黑、緝槍、地下匯兌、賭博、斬手（詐騙集團車手）專案，基層已焦頭爛額，再聽到徐部長的話，無不搖頭「剉咧等」。

過去，偵查佐（刑警）辦案勤於布線扎根，2010年5月28日台中市發生翁奇楠命案後，因有員警涉入，警政署嚴格規定與「特殊人物」交往必須事先報備，從此各縣市偵查佐很少與外界互動，與基層幾乎完全斷了線，辦案只能靠有人主動檢舉和監聽，查賄也一樣。

近年因3C科技發達，行動電話的通訊軟體多，加上法官從嚴核發監聽票，警方辦案遭遇很大的挑戰，好不容易獲准掛線監聽，監聽一個月的錄音光碟卻空空如也，完全沒有通話記錄已是很常見的現象。

軍中有句話「沒有經驗豐富的士官長，部隊是無法打仗」，偵查隊亦然。如何「魔高一尺，道高一丈」，資深偵查佐的經驗很重要，刑事小隊長的領導能力更重要。可惜現行制度，沒有小隊長汰除機制，出現不適任的萬年小隊長戶位素餐，讓辦大案的優秀偵查佐難出頭，當然意興闌珊，加上上級的績效要求不斷貫壓，惡性循環下，各縣市普遍面臨偵查佐荒的嚴肅問題。

彰化縣警察局率先向基層偵查佐作書面「全民調」，要改變行之多年刑事小隊長升遷辦法，未來將列入「特殊功蹟加權計分」，讓辦案表現傑出的偵查佐有優先升上小隊的機會，但應再跨出一步，就是再訂「不適任小隊長汰除機制」，去蕪存菁，才能經驗傳承，也帶動第一線辦案的整體士氣，並打通偵查佐升遷管道小的瓶頸。

內政部長徐國勇到彰化縣警察局，針對2020年大選上緊查賄發條。聯合報系資料照片
內政部長徐國勇到彰化縣警察局，針對2020年大選上緊查賄發條。聯合報系資料照片
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九合一選舉警察

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