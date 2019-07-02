候選人發白米遭控賄選 這2原因獲無罪

2019-07-02 20:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄黃姓男子遭控去年參選鳳山鎮東里里長時，涉藉某神壇的中元普度發放愛心，贈送3公斤的白米，同時夾帶他競選文宣面紙，檢方依行求賄選罪起訴黃等6人。但黃等人堅稱純粹發貢品，高雄地院認為，領取者不限鎮東里民、發送現場沒人替黃拉票，不構成選罷法，判6人無罪，可上訴。

據了解，36歲黃姓男子去年登記選鳳山鎮東里里長，仍不敵拚連任的現任里長，得票率約31%敗選。

起訴指出，黃姓男子為求衝高票數順利當選里長，去年8月將「臨時競選服務處」設立於鳳山黃埔路一處私人住處兼神壇，由神壇的黃姓宮主提供3公斤裝白米200包，在同月底藉口農曆中元節普度散福，免費發送白米等貢品。

檢方調查，當天黃姓男子身穿印有候選人字樣背心，和其他5人一起發送米，並附上他的競選文宣面紙、紙扇，不少具有投票權的人領到。

不過黃姓男子辯稱，白米不是他買，他只是知道神壇辦活動，趁人潮聚集之際發放文宣，且來領白米的人不全然是鎮東里民；黃姓宮主等其他5人稱，發白米與競選無關。

合議庭查出，該神壇發放的白米，是因另間福德祠辦中元普渡後所剩，對方主委提供200包；活動當天布條寫明「中元免費發送白米貢品、低收入戶或有需要的里民都可以請領」，加上有大樹區居民在臉書詢問是否可領，黃姓宮主也回可以。