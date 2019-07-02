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宮廟產權爭議敗訴 土地公無奈搬家

2019-07-02 19:56聯合報 記者陳俊智╱即時報導

走過半世紀、供奉土地公的新北市土城福林宮，因建廟時僅口頭約定、沒有書面契約依據，引發產權爭議，近年不斷被廖姓地主要求拆屋還地，官司纏訟多年，最後仍敗訴收場；地主向法院聲請強制執行，機具今天進場，不少信徒一早趕到現場關心，10餘尊神明最後遷移到附近清水路暫時安置。

福林宮因原本坐落的土地被政府徵收作為道路用地，1994年遷移至廖家位於金城路、明德路口的土地，直到2013年爆發產權爭議。

判決指出，福林宮被控未經同意就將廟遷移至其土地，廟方雖反駁土地原本是地主祖父所有，跟其祖父有口頭約定，寺廟銘文也有地主爺爺和叔叔的名字，但因為舉證不足，說法未被法院採信；福林宮一審被新北地院判敗訴，上訴二審、三審全都被駁。

對於判決結果，廟方無奈表示尊重司法，信眾則是替廟方遷建一波三折抱屈。地方人士指出，土城近幾年隨著都市發展日漸繁榮，土地價值飛漲，福林宮的位置又在重點發展區域，可能是地主想要討回土地的主因。

廟方今天在宮廟拉布條表達心聲，直指「建廟宮德是廖家，拆廟也是廖家，不知功德何在？」上午搬遷時，天氣萬里無雲，下午拆除時則下起傾盆大雨。廟方表示，目前已在清水路購置土地重建，延續福德正神恩澤。

走過半世紀、供奉土地公的新北市土城福林宮，因建廟時僅口頭約定、沒有書面契約依據，...
走過半世紀、供奉土地公的新北市土城福林宮，因建廟時僅口頭約定、沒有書面契約依據，引發產權爭議，近年不斷被廖姓地主要求拆屋還地，官司纏訟多年，最後仍敗訴收場。記者陳俊智／攝影
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走過半世紀、供奉土地公的新北市土城福林宮，因建廟時僅口頭約定、沒有書面契約依據，...
走過半世紀、供奉土地公的新北市土城福林宮，因建廟時僅口頭約定、沒有書面契約依據，引發產權爭議，近年不斷被廖姓地主要求拆屋還地，官司纏訟多年，最後仍敗訴收場。記者陳俊智／攝影
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走過半世紀、供奉土地公的新北市土城福林宮，因建廟時僅口頭約定、沒有書面契約依據，引發產權爭議，近年不斷被廖姓地主要求拆屋還地，官司纏訟多年，最後仍敗訴收場。記者陳俊智／攝影
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土地公土地徵收

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