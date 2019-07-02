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法治時報社長求償百萬 檢察官林達捍衛司法獨立

2019-07-02 17:47聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

法治時報社長黃越宏不滿台北地檢署檢察官林達接受媒體採訪時，未經查證即以「施壓」一詞指他意圖影響審判結果而對法官進行施壓，嚴重侵害他的名譽權，向台北地院提告請求給付100萬元。林達則表示，他將前往法庭去捍衛司法獨立，希望未來台灣法官在審理時不要再遭到不當外力的干擾。

幸福人壽前董事長鄧文聰，被控掏空公司資產127億元，一審重判28年、二審改判26年，最高法院則認定鄧文聰犯違反證交法加重背信罪，判刑10年、併科罰金3億5000萬元確定。

有媒體報導「鄧文聰掏空案驚爆一審法官遭關說脅迫」，黃越宏認為該篇報導影射他對法官關說脅迫，但經北院調查後，以新聞稿說明承審法官及審判長都不認為審理過程有遭人關說或脅迫。

林達在2017年6月27日接受媒體採訪，表示「台北地院最後調查結果等於是替這樣『施壓』的記者粉飾行為，以後記者都可以打電話給法官，說你差勤不正常，任何法官的私事都可以打電話去質問，然後再問本案是否羈押或應該如何進行。」

黃越宏認為，林達未經任何查證即以「施壓」一詞，誣指自己意圖影響審判結果而對法官進行施壓，嚴重侵害名譽權，因此提告求償100萬元。

林達說，司法獨立是台灣應當呵護珍視的價值，法官需要不受干擾的空間，才能公正審判。鄧文聰掏空幸福人壽案涉嫌違反證交法，是重罪而且犯罪所得相當高，這種案件可想而知會有很多人士想要介入。

林達表示，依據北院調查報告，黃自己都承認有打電話給承審法官的事實，他的行為嚴重干擾司法獨立。當時他就發聲，法院應該保護法官，不應該替這樣施壓的記者粉飾，否則以後記者都可以打電話給法官，說「你差勤不正常」，任何法官的私事都可以打電話去質疑，然後再問本案是否羈押或應該如何進行。

他認為，發言非常正確，對方要為這種事勞煩民事法官，增加民事法官的工作負擔，那他也只能前往法庭去捍衛司法獨立，希望未來台灣法官在審理時不要再遭到不當外力的干擾。

鄧文聰掏空

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