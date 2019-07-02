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配合新制強力防制酒駕 新北警取締44件違規

2019-07-02 17:36聯合報 記者柯毓庭╱即時報導

新北市警方為因應7月1日酒駕新制上路並有效遏止酒駕案件發生，配合中央於7月1日至7月3日，連續3天執行全市同步取締酒後駕車專案勤務，針對新北市轄內重點路段、聯外道路等規畫警力加強查緝，利用「封鎖式」、「分散式」路檢及巡邏勤務，全面防制酒駕行為。

新北警統計7月1日執行取締酒後駕車，共取締駕駛人酒精濃度超過規定標準者計44件，其中達0.25m/l移送公共危險者計9件，並開出新北市第一張駕駛慢車拒測的罰單。

另針對部分駕駛人宿醉未退仍駕車上路之情形，新北警亦要求所屬警分局加強日間易肇事地點及時段勤務規畫，期望透過全天候不間斷之稽查，能有效減少酒駕行為發生。

「道路交通管理處罰條例」加重酒駕處罰修正案自7月1日起正式實施，針對汽、機車酒駕採分流、累犯、拒測、慢車酒駕、拒測等皆有加重罰則，並增訂處罰同車乘客及對酒駕肇事致人重傷或死亡得沒入車輛等規定。

新北警再次呼籲，酒後駕車具有不確定的高度風險，如果遭警方稽查取締，不但罰鍰金額大幅增加，如果不幸發生交通事故，損失的將會是自己、家人以及無辜第三人的生命財產，與其事後懊悔無限、不如即刻改變，不要讓「酒後不開車」淪為口號，共同創造零酒駕社會。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市警方配合酒駕新制上路，7月1日至7月3日連續3日執行全市同步取締酒後駕車專...
新北市警方配合酒駕新制上路，7月1日至7月3日連續3日執行全市同步取締酒後駕車專案勤務，並開出新北市第一張拒測罰單。記者柯毓庭／翻攝
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新北市警方配合酒駕新制上路，7月1日至7月3日連續3日執行全市同步取締酒後駕車專...
新北市警方配合酒駕新制上路，7月1日至7月3日連續3日執行全市同步取締酒後駕車專案勤務，全面防制酒駕行為。記者柯毓庭／翻攝
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新北市警方配合酒駕新制上路，7月1日至7月3日連續3日執行全市同步取締酒後駕車專...
新北市警方配合酒駕新制上路，7月1日至7月3日連續3日執行全市同步取締酒後駕車專案勤務，全面防制酒駕行為。記者柯毓庭／翻攝
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新北市警方配合酒駕新制上路，7月1日至7月3日連續3日執行全市同步取締酒後駕車專...
新北市警方配合酒駕新制上路，7月1日至7月3日連續3日執行全市同步取締酒後駕車專案勤務，全面防制酒駕行為。記者柯毓庭／翻攝
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