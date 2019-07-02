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板橋警分局啟動防制危險駕車機制 執行防處稽查

2019-07-02 17:00聯合報 記者柯毓庭╱即時報導

新北市板橋警分局為維護民眾寧靜的生活空間，持續會同環保局以不定時、不定點路檢方式，持續聯合稽查，規畫各派出所及交通分隊攔檢編組，並會同板橋監理站及新北市環保局攜手執行「防制危險駕車聯合稽查」專案勤務，鎖定非法改裝、噪音擾人的車輛，主動攔檢取締。

板橋警方指出，上月30日22時至24時板橋警分局與監理站、環保局合作，於板橋區四川路2段橋頭1號（第十河川局）前執行聯合稽查改裝及噪音車輛，在監理站、交通分隊及轄區派出所員警的好眼力下，於2小時內一共攔下36輛車，開出數張罰單，包括3件變更頭燈以外之車燈、1件駕照吊照後仍駕車等。

警方並表示，由於不當改裝車體、電氣設備，將使車輛安全結構減弱，危及自己及其他用路人安全，依道路交通管理處罰條例第18條，可處2400元以上9600元以下罰款，並責令檢驗。改裝排氣管除違反「噪音管制法」，同時可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、43條，最重可處6000元以上2萬4000元以下罰款。呼籲車主勿為凸顯個人喜好或吸引目光，任意改裝車輛或拆除消音器，除能確保行車安全外，也避免製造噪音而影響他人生活品質。

板橋警方並呼籲，青少年勿騎乘不當改裝車輛，更不可併排競駛或一前一後爭速在道路上超速行車、蛇行、甩尾及闖紅燈等行為，如參與這些駕駛行為，恐涉刑法第185條「妨害公眾往來安全罪」，警方除啟動快打機制實施優勢警力攔截圍捕外，也會調閱沿線路口監視器並通知相關涉嫌人到案說明並偵辦究責，籲請青少年勿以身試法。

板橋警方為維護民眾寧靜的生活空間，會同板橋監理站及新北市環保局攜手執行「防制危險...
板橋警方為維護民眾寧靜的生活空間，會同板橋監理站及新北市環保局攜手執行「防制危險駕車聯合稽查」專案勤務，加強取締非法改裝、噪音擾人的車輛。記者柯毓庭／翻攝
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板橋警方為維護民眾寧靜的生活空間，會同板橋監理站及新北市環保局攜手執行「防制危險...
板橋警方為維護民眾寧靜的生活空間，會同板橋監理站及新北市環保局攜手執行「防制危險駕車聯合稽查」專案勤務，加強取締非法改裝、噪音擾人的車輛。記者柯毓庭／翻攝
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