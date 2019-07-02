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選高雄里長付50萬想搓掉現任 他慘輸判3年2月

2019-07-02 16:50聯合報 記者林伯驊╱即時報導

為當里長竟花錢想搓掉對手！高雄林園區謝姓男子遭控去年底參選東汕里里長，涉出30萬元要現任王姓里長放棄連任，甚至將金額提高至50萬，都遭到拒絕，他另交付3人1000到4000元不等賄選，最後依然選輸。高雄地院一審依違反選罷法，判謝3年2月徒刑，褫奪公權3年。可上訴。

據了解，林園區東汕里里長去年底由76歲謝姓男子、61歲王姓現任里長競爭，但謝得票率僅37%，王順利連任。

判決指出，謝姓男子去年5月間有意參選東汕里里長，得知現任王姓里長也要拚連任，在當月14日謝到王的魚塭，稱如果願意放棄競選本屆里長，願給予30萬元，不過王當場拒絕；相隔10天，謝又跑到王的魚塭再提此事，金額更提高至50萬元，但王仍然沒有答應。

謝姓男子另於去年8月間，藉口向廖姓里民祝賀生日交付1000元，表明要選里長並請投票支持；同年9月間，藉稱要給謝姓宗親買補品，交付4000元、稱要給何姓表弟照顧患身障的弟弟，給1000元。

謝姓男子到案後承認有說願付30萬，要王姓里長不要再選，至於賄選，謝辯稱平時就會拿錢給何姓表弟，廖姓、謝姓里民則並無碰面。

合議庭查出，廖姓里民平時沒過生日，謝姓男子卻突然交付1000元祝賀「生日快樂」，也提到將競選盼支持，謝姓宗親則是被謝硬塞4000元要求收下，而謝的何姓表弟多年沒收到謝給予金錢，明顯是為賄選。

合議庭認定，謝欲出錢勸退現任里長的行為已犯對候選人行求賄賂約其放棄競選罪，判刑1年8月，併科罰金110萬，另對3人行賄也犯對投票權人交付賄賂罪，判2年半，共執行3年2月徒刑，褫奪公權3年。

高雄林園區謝姓男子遭控為競選里長，欲付錢要現任里長放棄連任，另還對3人賄選，高雄...
高雄林園區謝姓男子遭控為競選里長，欲付錢要現任里長放棄連任，另還對3人賄選，高雄地院依違反選罷法，判謝3年2月徒刑，褫奪公權3年。圖／本報資料照
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賄選投票

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