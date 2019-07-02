選高雄里長付50萬想搓掉現任 他慘輸判3年2月

2019-07-02 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



為當里長竟花錢想搓掉對手！高雄林園區謝姓男子遭控去年底參選東汕里里長，涉出30萬元要現任王姓里長放棄連任，甚至將金額提高至50萬，都遭到拒絕，他另交付3人1000到4000元不等賄選，最後依然選輸。高雄地院一審依違反選罷法，判謝3年2月徒刑，褫奪公權3年。可上訴。

據了解，林園區東汕里里長去年底由76歲謝姓男子、61歲王姓現任里長競爭，但謝得票率僅37%，王順利連任。

判決指出，謝姓男子去年5月間有意參選東汕里里長，得知現任王姓里長也要拚連任，在當月14日謝到王的魚塭，稱如果願意放棄競選本屆里長，願給予30萬元，不過王當場拒絕；相隔10天，謝又跑到王的魚塭再提此事，金額更提高至50萬元，但王仍然沒有答應。

謝姓男子另於去年8月間，藉口向廖姓里民祝賀生日交付1000元，表明要選里長並請投票支持；同年9月間，藉稱要給謝姓宗親買補品，交付4000元、稱要給何姓表弟照顧患身障的弟弟，給1000元。

謝姓男子到案後承認有說願付30萬，要王姓里長不要再選，至於賄選，謝辯稱平時就會拿錢給何姓表弟，廖姓、謝姓里民則並無碰面。

合議庭查出，廖姓里民平時沒過生日，謝姓男子卻突然交付1000元祝賀「生日快樂」，也提到將競選盼支持，謝姓宗親則是被謝硬塞4000元要求收下，而謝的何姓表弟多年沒收到謝給予金錢，明顯是為賄選。