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豪雨炸北台屏東！全台15縣市豪大雨特報

診斷百億總裁「意識清楚」 台大名醫挨告偽造文書

2019-07-02 15:29聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

傳奇一生的青上化工集團總裁陳怡全，被陸媒譽為「中國曼海姆之父」，他晚年氣切住院，兒子陳生貴聲請監護宣告經法院駁回後，不滿老父被醫生診斷「意識清楚」，有能力委任哥哥參加股東會，狀告台大心臟外科主任陳益祥涉偽造文書罪。台北地檢署因陳撤告，今不起訴陳。

陳怡全出生在大地主之家，19歲時因同學來往的信件入獄，為白色恐怖受害者。當時父親為讓他逃死刑散盡家產，但陳怡全仍躲不過7年牢獄之災。死裡逃生後，陳怡全白手起家，49歲創業，62歲在大陸設廠，日後還不斷擴廠，如今在大陸有十幾間廠房。

陳怡全研究德國曼海姆爐工法，曼海姆發明的爐子可用於生產硫酸鉀和鹽酸，此工法相當省電，他也因引進此工法，改變大陸硫酸鉀肥的生態，被當地譽為「中國曼海姆之父」。

陳怡全有6子女都在集團底下工作。2017年因呼吸衰竭等多種病痛住院，在醫院為搶救替他開氣切手術，導致言語表達不便，還插鼻胃管。陳生貴認為父親因病意識表達皆不清，向法院聲請監護宣告，但其他手足皆認為父親意識清晰不需監護，尋求父親同意後找謝姓律師打官司。

陳怡全表示自己雖然因氣切無法言語，仍能以書寫表達意識。法院派醫生前往勘查，發現他雖重聽、還有氣切且行動不便，但能明確回應問題，且還一度情緒激動，手指兒子說「不孝」，還在紙上寫「不孝」，因此裁定駁回。

事後，陳生貴提告委任謝姓律師偽造文書與詐欺，台北地檢署給予不起訴。之後，陳生貴又認為老父頭腦不清，卻拿著台大醫師陳益祥開立的「意識清楚」診斷證明，委託胞兄參加股東會，控告陳益祥涉偽造診斷證明。檢方傳喚陳益祥到案說明後，陳生貴突然具狀撤回告訴，今依法不起訴。

台大偽造文書白色恐怖

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