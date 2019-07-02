韓國瑜護唇膏事件！三立不滿提告名嘴 檢方不起訴

2019-07-02 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



資深媒體人謝寒冰。取自臉書 分享 facebook

名嘴謝寒冰去年在中天「新聞龍捲風」爆料，韓國瑜擦護唇膏後，導致喉嚨痛，三立電視台不滿節目言論，影射護唇膏影響韓國瑜生理狀況，提告謝等4人加重誹謗罪。士林地檢署日前偵結，認為謝寒冰等人確有查證，且辯論會表現是可受公評罪嫌不足，以不起訴處分。

去年11月20日資深媒體人謝寒冰，在政論節目爆料，韓國瑜在三立梳化室塗護唇膏，「這個護唇膏一塗下去之後，據說就開始覺得不大對勁，好像怪怪的，然後喉嚨開始痛」，主持人戴立綱回應「啊、塗唇膏塗了喉嚨會痛」。

三立電視台當時發聲明譴責，並要求中天24小時澄清致歉。三立認為，謝、戴，及彭姓、林姓節目製作人，涉嫌憑空杜撰不實言論，影射三立舉辦高雄市長辯論會（2018年11月19日）時，透過護唇膏影響韓國瑜辯論時的「生理狀態」，並搭配韓國瑜抿嘴預備飲水畫面，強化不實指述，提告4人涉犯加重誹謗罪嫌。

告訴代理人稱，三立梳化人員有幫韓國瑜塗抹護唇膏，針對「護唇膏影響韓國瑜生理狀況」提告。檢察官當庭勘驗節目光碟，韓國瑜有說塗護唇膏導致「兩嘴唇黏、不習慣」。主持人戴立綱詢問來賓韓冰，她也解釋擦護唇膏過程。

檢察官認為，韓國瑜不習慣護唇膏是事實，非單純捏造，謝寒冰言論是否使大眾將塗護唇膏不舒服，連結為三立藉此影響韓國瑜辯論會表現，仍待存疑。

檢方指出，縱使謝寒冰用字遣詞略聳動誇張，但高雄市長候選人辯論會表現，屬可受公評之事，謝補充說明「這可能是過敏」。戴立綱僅針對謝寒冰發言提出疑問，並用語助詞「啊」回應，沒有針對護唇膏影響生理狀況加以說明，談論內容未超出謝的評論範圍。彭、林製作人則是尊重來賓言論，讓社會大眾自行評價，非執意播放節目誹謗三立電視台。

檢方認為，謝等人有查證擦護唇膏證據，難認有誹謗故意，全案罪嫌不足，4人均獲不起訴。