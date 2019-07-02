男子與老闆娘女兒談戀愛 趁送她回家竟當起小偷

2019-07-02 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



姜姓男子受雇在五金雜貨店（10元商店）工作時，與江姓老闆娘的女兒交往。姜利用騎車載女友回家機會，偷走江女房間內價值約50萬元珠寶。數月後江女因友人籌辦婚禮商借首飾，才發現珠寶失竊並報案。姜得手後變賣珠寶花用殆盡，僅賠償江女1 萬元。基隆地院審結，依竊盜罪判刑5月。

判決指出，姜男2017年間受雇江女經營的10元商店，因而認識江女的女兒，並成為男女朋友。2016年3月底至4月初的某日下午1點多，姜男載女友自學校返家拿制服時，以隨身攜帶的水泥刮刀，插入江女房間內上鎖的三層抽屜置物鐵櫃鎖頭縫隙，用力撬開鎖頭後行竊。

江女說，擺放珠寶金飾的袋子放在鐵櫃第2層抽屜，內有鑽戒3只、珍珠戒指1只、珍珠項鍊1條、鑽石手鍊1條、金項鍊3條、金元寶1個、玉製手鐲1只、香奈兒耳環1對及珍珠耳環1對，價值合計約50萬元。

2017年9月底，江惠美的友人欲籌辦婚禮，向她商借珠寶首飾。江女欲拿珠寶金飾出借才發現珠寶袋失竊，詢問女兒後為是姜偷走並報警。

法官認為，姜男在另案假釋期間犯下這起竊盜案，足見自我反省能力薄弱，缺乏克制自我貪念之心。姜將偷來的首飾變賣後花用殆盡，事後僅賠償江女1 萬元，相對被害人的損失如「九牛一毛」，微不足道。