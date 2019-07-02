國外老師正顎手術後神經永久麻痺 知名醫師判賠109萬元

2019-07-02 14:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



一名在國外擔任教師的女子4年前接受知名口腔顎面外科醫師謝明吉的正顎手術，未料術後神經受損永久麻痺，左下唇和下巴沒有知覺等，她提告求償。台北地方法院認定醫療有疏失，判謝明吉診所應賠償109萬餘元，可上訴。

女子提告主張，她因為下顎前凸、上顎後縮，且有咬合不正等問題，2015年2月到謝明吉開設的口腔顎面外科牙醫診所諮詢，並花費超過百萬元接受正顎手術；10個月後接受第二次手術，取出骨釘和骨板。

她認為，謝明吉術前沒有告知手術有永久神經麻痺的風險，手術中又未注意她某骨頭凹陷缺損和神經走向，選擇錯誤的手術方式；而第二次手術使用未經衛福部核准的醫材，導致她術後顏面神經受損永久麻痺，左下唇、下巴沒有知覺、味覺變遲鈍、左舌會麻。

另外，女子指出，她在診所接受另名蔡姓醫師的隱適美牙齒矯正療程，但醫師未告知療程不適合正顎手術病患，導致她牙周病加劇、咬合不正等，要求謝明吉賠償526萬餘元，診所和蔡姓醫師連帶賠償29萬餘元。

謝明吉抗辯，他手術前已經清楚說明手術風險，女子也簽署同意書，且他的手術不會傷害顏面神經，若女子主張顏面神經受損，應該是女子先前到其他診所手術所導致，和他無關。另外，他選擇的手術方式是醫學普遍做法，沒有違反醫療常規，請求駁回訴訟。

蔡姓醫師也稱，女子求診之前已經到長庚醫院進行矯正評估，也在切結書上簽名，女子早知道矯正的相關事宜，另正顎手術病患並非不能適用隱適美矯正，且矯正不會導致牙周病加劇，而咬合不全是療程中過度情況，但女子事後自行拒絕完成治療，不能認定他有疏失。

法官認為，女子確實在說明書、手術同意書上簽名，且時間間距足夠她思考、了解，認定謝明吉有充分說明手術內容和風險。但依女子的口腔X光影像，可見女子骨頭有某凹陷缺損、神經走向異常，但謝明吉卻沒有記載於病歷。