罵段宜康「混蛋」吃官司 和解不成誹謗判2月

2019-07-02 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



民進黨立委段宜康。 聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影 分享 facebook 林姓男子對立委段宜康就軍人年金改革議題質詢退輔會主委不滿，以臉書指段是「問題多的混蛋」，段提告，檢方起訴林；林審判中想和段和解，雙方未達成共識，台北地院今天依加重誹謗罪判林有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。可上訴。

林2018年4月23日晚間，在新北市住處上網連上臉書，以暱稱張貼段宜康的相片並發表「段宜康：軍人愛做官就是貪生怕死才會想要做官」的文章，再以暱稱於文章下留言「問題多的斷混蛋」，段發現，控告林，檢方起訴林。

法院開庭，林辯稱，他只是對年改的議題發表意見，「問題多的斷混蛋」是他的朋友張貼的，否認誹謗段宜康。

林說，會發表文章是因看到段宜康針對軍人年改問題質詢退輔會主委，他看退輔會主委遭質詢時，一句話都沒有說，他認為退輔會主委為求官位，才會用貪生怕死來比喻；林遞狀說，段對軍公教不敬，他只是把段心中的話說出來，不過，法官仍認為林的發言，誹謗段宜康。

判決說，林審理期間一再表示願與段和解，但又表示和解的條件，是段必須對所作所為致歉，還應在臉書上將年金改革的事情說清楚，顯見，林發表文章時，非出於善意，應受誹謗罪制裁。

判決書指出，林對段宜康問政、行言素有不滿，公然侮辱及以文字誹謗段，損害段的名譽，犯後矯飾犯行，態度不佳，依法判刑。