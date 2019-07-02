親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

考完對答案！大學指考 國文科試題與解答（含非選）

日韓貿易戰？日本反擊「南韓徵用工」的半導體限制令

漢來餐廳汙水摔傷6歲童 廣三SOGO也要一起賠

2019-07-02 13:06聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

李姓夫婦5年前帶著就讀國小的6歲兒子，前往廣三崇光百貨公司漢來餐廳用餐後，自餐廳旁手扶梯離開時，因該處積有大片水漬，致李童踩踏水漬後重心不穩滑倒，致「頭部損傷 」、「臉、頭皮、及頭挫傷」，被害人請求賠償，台中地院今天判決漢來餐廳負責人鄒男與漢來美食股份有限公司台中分公司連帶賠償44萬餘元、廣三崇光國際開發有限公司賠償44萬餘元。可上訴二審。

李姓夫婦指控稱，於2014年8月16日，前往廣三崇光公司所設的百貨大樓消費，並在16樓漢來公司所設餐廳食用晚餐，當晚用餐完畢步出餐廳，自餐廳旁的手扶梯離開時，當時的6歲李童因踏到手扶梯口地面的大片水漬而向後滑倒受傷。

李姓夫婦遂控告漢來餐廳負責人鄒男，台中高分院審酌鄒男身為餐廳現場負責人，疏未監督、注意該餐廳廚房人員清洗時避免用水溢出，致李童行經該處，因路面濕滑而滑倒受傷，遂依業務過失傷害罪判刑3月，得易科罰金。

刑事部分確定後，李姓夫婦向法院請求損害賠償，要求漢來餐廳負責人鄒男、及漢來美食公司連帶賠償，以及廣三崇光國際開發公司賠償。

法官查出，本件事故的發生是因漢來餐廳廚房清潔工不慎，致清洗用水由安全門縫逸溢出，而負責人鄒男應負防護及監督之責，卻未注意於此，造成李童因踩踏溢出的水漬後重心不穩滑倒，致頭部著地受傷，因此判決鄒及漢來美食連帶賠償44萬餘元。

同時，廣三崇光公司就其經營的百貨大樓，進出消費者眾，有應注意防範發生危險的義務，不容有障礙物或附近地面留存水漬等易生危險的因子存在，然而該公司所提供的購物環境，顯存有安全上之虞的危險，致李童受傷害，因此判決廣三崇光賠償被害人44萬餘元。

廣三崇光百貨公司漢來餐廳旁手扶梯，因該處積有大片水漬，致李童踩踏水漬後重心不穩滑...
廣三崇光百貨公司漢來餐廳旁手扶梯，因該處積有大片水漬，致李童踩踏水漬後重心不穩滑倒頭部損傷 ，台中地院判決漢來餐廳負責人鄒男與漢來美食股份有限公司台中分公司連帶賠償44萬餘元、廣三崇光國際開發有限公司賠償44萬餘元。圖／本報資料照
分享

傷害罪

相關新聞

直播討公道！鄉民正義引發法治國危機

2019-07-02 10:29

李晶玉美國生子遭影射詐保 壹週刊要賠30萬及道歉

2019-07-02 12:16

最會賺錢的地檢署 彰化最近再挹注國1億多元

2019-07-02 12:46

影／3歲萌娃苦瓜臉練柔道 下一秒哭找媽咪萌翻全場

2019-07-02 12:17

空姐老婆出軌愛上「小狼狗」 綠帽夫求償獲賠10萬

2019-07-02 10:22

博恩夜夜秀曾博恩罵人王八蛋「求罪」 法官：這樣不算

2019-07-02 11:16

埔里男酒駕雙載遭逮 後座乘客卻免連坐罰

2019-07-02 12:13

搶銀行還賭債 前六福皇宮主廚判7年8月

2019-07-02 12:11

她罵反針孔偵測器跟玩具一樣挨告 法官實測原來是這樣

2019-07-02 12:08

與女友吵架 男子上網刪光手遊角色處拘役20日

2019-07-02 11:24

前男友借錢未還 她竟找友人幫忙毆打、擄人

2019-07-02 11:23

辦案暗槓贓款 刑事小隊長詐47萬下場超慘

2019-07-02 11:18

老婆臉書按讚「嫁錯人」 他生氣帶腦麻兒燒炭自殺

2019-07-02 11:17

七七行館案小官改判無罪哭了：不能諒解檢察官

2019-07-02 10:35

許宗力看法官法：盼有效揪出不適任法官

2019-07-02 00:52

開除拒調大陸員工 荷航敗訴

2019-07-02 00:49

鑽戒被夫家「沒收」 離婚後討回

2019-07-02 00:44

新制上路 10人拒酒測罰18萬

2019-07-02 00:38

酒駕同車連坐處分新制 首日半天11人挨罰

2019-07-01 23:25

果然案情不單純 和美巡佐插乾股受賄案再押1名警員

2019-07-01 23:03

自行到案結束 半年查處近2萬6千名非法外來人口

2019-07-01 20:50

獨／副所長遭爆詐欺案三聯單不蓋章 分局：立即調查

2019-07-01 19:08

離譜！新北社工侵占癌末個案百萬存款 竟是為打電動

2019-07-01 18:26

酒駕罰責新上路 南市1件酒駕同車友人被罰1800元

2019-07-01 17:58

乘客明知駕駛酒駕而不制止 連坐開鍘宜蘭首例罰600元

2019-07-01 17:57

全國酒駕大執法上路 北市目前取締33件酒駕連坐案2件

2019-07-01 17:52

老少配不被婆婆看好 離婚後拿不回珠寶聘禮幸法院判還

2019-07-01 17:05

酒駕大執法「吹一下」 警署：嚴禁無差別使用檢知器

2019-07-01 16:43

憲法保障勞工工作權 國泰產險開除員工敗訴

2019-07-01 15:05

求市長任用子媳當清潔隊員 馬公市代會主席遭罰百萬元

2019-07-01 15:04

小心！轉賣網購仿冒品 最重可判1年

2019-07-01 14:20

跨境網購仿冒品 80買家被移送

2019-07-01 14:06

韓籍女研究生北投泡湯亡 檢認旅館無疏失不起訴

2019-07-01 14:02

男轉租公有市場攤位怕曝光 見她寫白板舉發不爽開揍

2019-07-01 13:13

法官法修正 許宗力：樂觀期待揪出不適任法官

2019-07-01 13:11

買票的錢來自市議員的老公？支持者被判3年6月

2019-07-01 12:47

醫療蟑螂行騙醫院 檢認有犯罪惡習請求宣告強制工作

2019-07-01 12:47

工人修冷氣遭191伏特電死 負責人：以為觸電不會太嚴重

2019-07-01 12:33

堅持娶50歲陸配…90歲榮民生前離婚不成 死後她現身

2019-07-01 12:32
看更多

熱門文章

獨／副所長遭爆詐欺案三聯單不蓋章 分局：立即調查

2019-07-01 19:08

搭盛世公主號出遊添憾事 八旬老翁船上用餐噎死

2019-07-02 10:34

獨／台中第一張！新法上路40分鐘 大叔拒酒測吃18萬罰單

2019-07-01 16:39

果然案情不單純 和美巡佐插乾股受賄案再押1名警員

2019-07-01 23:03

汐止傳重大車禍 海山警分局偵查隊員送醫不治

2019-07-01 19:56

同居男友離家她深閨寂寞 半夜邀鄰居嘿咻被抓姦

2019-07-01 14:29

台中市龍井碾米廠下午火警 消防員救員工1重傷1命危

2019-07-01 19:20

影／嘉縣布袋熱心前鎮代 駕大貨車撞工務車身亡

2019-07-01 19:53

兒毀手機！母不道歉還嗆「i7Plus不值錢」 她怒斷友誼

2019-07-02 11:46

1年多前弟剛分發7天後殉職 哥今同一派出所當實習警

2019-07-02 10:39

盜領癌末老婦百萬存款 新北市男社工被起訴

2019-07-01 18:09

基隆火車站嫌犯涉偷竊遭制伏誤傳猥褻 乘客側目

2019-07-01 21:22

買2包菸交付6個50元偽幣 台中檳榔攤誤收交警方追查

2019-07-01 16:59

離譜！新北社工侵占癌末個案百萬存款 竟是為打電動

2019-07-01 18:26

韓籍女研究生北投泡湯亡 檢認旅館無疏失不起訴

2019-07-01 14:02

大貨車快速道路追撞工程車 1命危2輕重傷

2019-07-01 18:12

龍井碾米廠火警 救出2男子送醫

2019-07-01 17:53

抓人妻胸下體稱治病 還逼嘿咻20次抵2千萬債遭判刑6月

2019-07-01 16:31

辦案暗槓贓款 刑事小隊長詐47萬下場超慘

2019-07-02 11:18

跨境網購仿冒品 80買家被移送

2019-07-01 14:06

老少配不被婆婆看好 離婚後拿不回珠寶聘禮幸法院判還

2019-07-01 17:05

憲法保障勞工工作權 國泰產險開除員工敗訴

2019-07-01 15:05

空姐老婆出軌愛上「小狼狗」 綠帽夫求償獲賠10萬

2019-07-02 10:22

酒駕同車連坐處分新制 首日半天11人挨罰

2019-07-01 23:25

男子假冒長榮航空主管 騙求職女穿內衣褲讓他面試

2019-07-01 13:58

酒駕新制首日 花蓮取締8件

2019-07-01 18:51

社工 侵占癌末婦人逾百萬存款

2019-07-02 00:37

驚！高雄仁武夜店遭人持AR15突擊步槍掃射

2019-07-02 09:40

拖吊車國道正中央作業遭追撞 轎車像被刀削掀頂駕駛亡

2019-07-02 11:21

家中剩老母…「南港殺強」遭虐亡 友幫忙處理身後事

2019-07-01 14:09

求市長任用子媳當清潔隊員 馬公市代會主席遭罰百萬元

2019-07-01 15:04

影／他到汽車保修聯盟修Jaguar 差點命喪高速公路上

2019-07-02 12:17

土城廢棄鐵皮屋驚見乾屍 疑死亡逾半年

2019-07-01 21:23

酒駕大執法「吹一下」 警署：嚴禁無差別使用檢知器

2019-07-01 16:43

有效嚇阻！酒駕新法昨上路 台東取締僅2件

2019-07-02 10:34

最會賺錢的地檢署 彰化最近再挹注國1億多元

2019-07-02 12:46

酒駕新制首日嘉縣查獲20件酒駕 乘客連坐共3件

2019-07-02 10:33

吸毒累犯驗尿4種毒 因警程序違法逆轉無罪

2019-07-01 21:30

宣導酒駕罰責新制超有感 分局長帶隊挺進市場吸人氣

2019-07-01 18:51

黃敏惠路過關心汽車偷盜 被害人送禮遭婉拒

2019-07-02 10:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top