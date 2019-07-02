漢來餐廳汙水摔傷6歲童 廣三SOGO也要一起賠

2019-07-02 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



李姓夫婦5年前帶著就讀國小的6歲兒子，前往廣三崇光百貨公司漢來餐廳用餐後，自餐廳旁手扶梯離開時，因該處積有大片水漬，致李童踩踏水漬後重心不穩滑倒，致「頭部損傷 」、「臉、頭皮、及頭挫傷」，被害人請求賠償，台中地院今天判決漢來餐廳負責人鄒男與漢來美食股份有限公司台中分公司連帶賠償44萬餘元、廣三崇光國際開發有限公司賠償44萬餘元。可上訴二審。

李姓夫婦指控稱，於2014年8月16日，前往廣三崇光公司所設的百貨大樓消費，並在16樓漢來公司所設餐廳食用晚餐，當晚用餐完畢步出餐廳，自餐廳旁的手扶梯離開時，當時的6歲李童因踏到手扶梯口地面的大片水漬而向後滑倒受傷。

李姓夫婦遂控告漢來餐廳負責人鄒男，台中高分院審酌鄒男身為餐廳現場負責人，疏未監督、注意該餐廳廚房人員清洗時避免用水溢出，致李童行經該處，因路面濕滑而滑倒受傷，遂依業務過失傷害罪判刑3月，得易科罰金。

刑事部分確定後，李姓夫婦向法院請求損害賠償，要求漢來餐廳負責人鄒男、及漢來美食公司連帶賠償，以及廣三崇光國際開發公司賠償。

法官查出，本件事故的發生是因漢來餐廳廚房清潔工不慎，致清洗用水由安全門縫逸溢出，而負責人鄒男應負防護及監督之責，卻未注意於此，造成李童因踩踏溢出的水漬後重心不穩滑倒，致頭部著地受傷，因此判決鄒及漢來美食連帶賠償44萬餘元。