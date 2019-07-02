最會賺錢的地檢署 彰化最近再挹注國1億多元

2019-07-02 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化地檢署最近又為國庫挹注財源，3名女檢察官分別偵辦3家知名公司涉嫌違法，查出有逃漏稅行為，除依法起訴，也會同國稅局追稅，公司負責人補繳並裁罰營利事業所得稅、營業稅共1億多元。

近10 年來，彰化地檢署偵破饒玉麟成立數百家人頭公司並販賣假發票的集團案後，檢察官已建立辦案兼追查逃漏稅的辦案風格，檢察官偵辦環保、醫藥和食安案件，都會同國稅局清查涉案公司的內、外帳，已幫國庫挹注50多億元稅收，被形容是全灣最會賺錢的地檢署。

彰化檢察官去年偵辦台中市2家公司、桃園市1家貿易公司涉嫌偽造發票和營業額，向國內多家銀行詐貸共5千多萬元，查扣3家公司的帳冊及電腦檔案資料，交由國稅局清查，最後補繳逃漏稅及裁罰1倍的營所稅，金額共1億多元，3家公司正分期繳納中。

另1名檢察官偵辦彰化縣和美1 家公司從大陸進口食材原料，涉嫌將產品標示台灣原料，違反食品安全衛生管理辦法，負責人夫婦都文起訴，檢察官也將查扣的帳冊資料交給國稅局清查，確認有逃漏稅現象，要求業者補繳及裁罰的稅額共3千多萬元。