影／3歲萌娃苦瓜臉練柔道 下一秒哭找媽咪萌翻全場

2019-07-02 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



暑假來臨，台中市警局第二分局今舉辦柔道體驗營，教練帶領著模樣萌翻的幼稚園與國小生練習護身打法，其中最年幼的3歲練習生孫柏宸也與大哥哥、大姊姊們勤練坐姿，但幼小體力不敵複訓，小臉露出苦瓜臉努力跟上訓練節奏，下一秒哭奔大喊「媽咪」，模樣萌翻全場。

位於台中市中區的「武德館」建築已有一甲子歲月，這裡也是台中市柔道協進會孕育我國頂尖柔道選手的搖籃聖地。台中市警察局第二分局與台中市柔道協進會舉辦「暑期柔道體驗成長營」，今年已邁入第12年，為期今明兩天，吸引近百名學子參加。

柔道教練陳培季安排柔道基本功「護身打法」、「龍蝦運動」等課程，其中護身打法的「坐姿」能教導學童面臨跌倒或摔車時，以身體重量與手腳協調性來保護頭部。

初次體驗柔道的練習生們逐一坐在道場上，跟著教練口號，身體向後倒、雙腳抬起、雙手拍地等動作保護頭部。

場內年僅3歲的孫柏宸最吸睛，小小身軀努力跟上節奏，教練陳培季鼓勵比讚說，「喔！你好棒喔！」但當動作到第6下時，孫的小小身體不斷顫抖、眉頭緊皺、露出苦瓜臉，隨後大喊「媽媽」，飛奔到媽媽懷裡哭泣，純真模樣萌翻全場。

孫媽媽說，5歲的大兒子與3歲的小兒子今年二度參加柔道體驗營，過程中她看到孩子體能的提升、肢體更加協調，且教練教學過程有趣，不會太嚴謹，孩子接受度相當高。