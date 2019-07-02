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埔里男酒駕雙載遭逮 後座乘客卻免連坐罰

2019-07-02 12:13聯合報 記者賴香珊╱即時報導

酒駕加重罰則」新制上路，南投縣埔里警分局昨晚配合全國擴大取締酒駕勤務，一夜查獲2起，其中1人開車，呼氣酒測值破1，依公共危險罪嫌送辦；另1起為騎車雙載，酒測值每公升0.18毫克未達公危標準，但仍扣車開單，乘客未成年毋須連坐受罰。

南投縣警察局交通隊表示，「道路交通管理處罰條例」多項條文經修正，針對酒駕累犯、拒測、慢車酒駕等加重罰則外，還增訂納入酒精鎖、同車共責、沒入車輛等規定，罰則越來越重，拒測罰款更從9萬提高到18萬元，就是盼遏阻酒駕。

而昨天是酒駕新制上路第一天，各地警察單位交通大執法，埔里警分局也配合全國取締酒後駕車勤務，昨晚在埔里市區信義路等路段設置路檢點，共計查獲酒駕案件數2件2人，駕駛的交通工具則是汽、機車各一。

警方表示，昨晚查獲酒駕案件，1起為騎車雙載，另1起為獨自駕駛自小客車，前者呼氣酒測值為0.18，未達公危標準，但仍當場扣車開單，後座乘客未成年，且酒測值未達每公升0.25毫克，因此不予開罰；後者酒測值破1，除扣車，今也依公共危險罪嫌移送。

警方也說明，「同車共責」是希望透過親友間勸導來預防酒駕，明知酒駕卻仍願同車形同默許，若酒測值0.25以上將可罰同車乘客600到3000元，未滿18歲、70歲以上、心智障礙或汽車運輸業乘客則不在此限，也籲「不酒駕就不會觸法」。

南投縣埔里警分局昨晚取締酒駕共攔獲2起，其中1起騎車雙載，酒測值0.18遭扣車開...
南投縣埔里警分局昨晚取締酒駕共攔獲2起，其中1起騎車雙載，酒測值0.18遭扣車開單，乘客因未成年毋須連坐受罰。圖／報系資料照
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酒駕埔里警察

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