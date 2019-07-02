新法上路首日 全台299人酒駕、25人同車挨罰

2019-07-02 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ╱即時報導



酒駕處罰新制7月1日上路，全國警方昨天凌晨零時起一連3天大執法；警政署上午統計，至昨天深夜24時止，全國首日共取締299件酒駕案件，有198件依公共危險罪移送法辦；同車連坐處罰新規定，有25人挨罰，至於大幅提高罰鍰至18萬元的酒駕拒測，有23人拒測受罰。

警政署說，近五年平均每年全國取締酒駕案件10萬6504件，平均每天取締291件，大執法首日取締件數並沒有明顯增加。

警政署認為，社會反酒駕觀念已提升，大執法又逢星期一，不是酒駕高峰時段，警政署會在大執法結束後，進行檢討。

警政署也強調，取締酒駕是常態性性工作，大執法目的不是績效，而是宣導新制，提醒民眾不要酒駕。

新修正道路交通管理處罰條例，駕駛人酒測值超過0.25毫克，同車18歲以上、70歲以下乘客，連坐開罰600到3000元，心智障礙或汽車運輸業之乘客除外；全國首日執法共開罰25人。