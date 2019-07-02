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新法上路首日 全台299人酒駕、25人同車挨罰

2019-07-02 12:10聯合報 記者陳金松╱即時報導

酒駕處罰新制7月1日上路，全國警方昨天凌晨零時起一連3天大執法；警政署上午統計，至昨天深夜24時止，全國首日共取締299件酒駕案件，有198件依公共危險罪移送法辦；同車連坐處罰新規定，有25人挨罰，至於大幅提高罰鍰至18萬元的酒駕拒測，有23人拒測受罰。

警政署說，近五年平均每年全國取締酒駕案件10萬6504件，平均每天取締291件，大執法首日取締件數並沒有明顯增加。

警政署認為，社會反酒駕觀念已提升，大執法又逢星期一，不是酒駕高峰時段，警政署會在大執法結束後，進行檢討。

警政署也強調，取締酒駕是常態性性工作，大執法目的不是績效，而是宣導新制，提醒民眾不要酒駕。

新修正道路交通管理處罰條例，駕駛人酒測值超過0.25毫克，同車18歲以上、70歲以下乘客，連坐開罰600到3000元，心智障礙或汽車運輸業之乘客除外；全國首日執法共開罰25人。

至於拒絕酒測，新法大幅提高罰鍰，首度拒測罰18萬元，5年內再犯罰36萬，且累犯加罰無上限。首日有23人拒測，汽車7件、機車16件，駕駛人均吃下18萬元罰單。另外有3件駕駛人闖越攔檢點逃逸，警方同樣依車號開罰18萬元。

酒駕同車連坐新法7月1日實施，首日全國共有25名同車乘客挨罰。圖／警政署提供
酒駕同車連坐新法7月1日實施，首日全國共有25名同車乘客挨罰。圖／警政署提供
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酒駕新法上路，全國首日取締299名酒駕案，其中198人依公共危險罪移送法辦。圖／...
酒駕新法上路，全國首日取締299名酒駕案，其中198人依公共危險罪移送法辦。圖／警政署提供
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酒駕罰單

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