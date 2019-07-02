她罵反針孔偵測器跟玩具一樣挨告 法官實測原來是這樣

2019-07-02 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



柳姓女子網購反針孔偵測器，在租屋住處「自己按一按」，測試發現到貨的偵測器只會發出嗡嗡聲，未如預期發出大聲鳴叫，竟登上產品公司臉書粉絲專頁留言辱罵該公司「給像玩具一樣的商品」，更劈頭直罵產品「只會叫、沒有任何偵測效果」。該公司不滿提告，法院當庭實測，發現是柳女操作不當，卻出言破壞該公司商譽，依妨害信用罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

判決指出，柳女在2016年10月7日網購要價3400餘元的反針孔偵測器，卻疑似不了解使用方式，在家操作發現該偵測器只會嗡嗡鳴叫，自認為是雜訊，於是怒向消保單位申訴，業者已表明只要消費者退回貨物、就願意退款，但柳女卻拒絕交還反針孔偵測器，隨後更在2017年3月22日登上網路留言指控該公司惡意詐欺。

該公司不滿被詆毀，控告柳女毀損公司名譽、信用，涉犯誹謗等罪。

柳女坦承留言，卻矢口否認散布文字誹謗、妨害信用。她辯稱，當初收到商品時，因不能使用，心中只覺被騙，又無法如願退費，才會指控產品出產公司行為像是詐欺，很可惡，所言為真，未觸犯誹謗等法。

然而，法官要求當庭實測，讓反針孔偵測器漸漸靠近無線針孔鏡頭，這時，反針孔偵測器開始出現急促聲音、且偵測格數會達到滿格。反之，若漸漸遠離無線針孔鏡頭、或將針孔鏡頭關閉，反針孔偵測器聲音則會趨於緩慢，且格數只剩下一格。

這時，柳女才坦言，租屋住處並未裝設針孔攝影機，當時在家「按一按而已」，聽到類似雜訊的嗡嗡聲，就直覺產品有瑕疵。

橋頭地方法院指出，反針孔偵測器操作本來就不容易，還要在有裝設針孔攝影機的環境下操作，才能知道是否有偵測效果。但柳女不當操作，又輕率指控產品有瑕疵，毫不加以採證，且明知業者願意退貨退費，仍出言謾罵，已構成犯罪。

法官認為，柳女留言非僅止於嘲弄、謾罵，已屬於誹謗言論，且她輕率、不顧真偽、還不合理查證，就擅自稱要價3400餘元的產品有如玩具，沒有任何效果，已經足以毀損商家名譽。